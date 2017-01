Arriva ZCash, moneta digitale che garantisce privacy assoluta

di

Si chiama Zcash ed è l’ultima criptomoneta digitale che ha iniziato a circolazione sul web. È indipendente dai governi nazionali e garantisce anonimato completo ai suoi utilizzatori.

Il lancio ufficiale è avvenuto il 28 ottobre, a Denver, in Colorado, alla presenza dei fondatori dell’azienda, tra cui l’esperto di sicurezza informatica Zooko Wilcox. L’azienda, il network e il protocollo portano lo stesso nome ZCash, con la “Z” che indica “zero”.

Il funzionamento di questa nuova moneta digitale è molto simile a quello di Bitcoin: una blockchain tiene traccia delle transazioni che avvengono in questa valuta. Ed è praticamente impossibile per utenti terzi sapere chi ha effettuato la singola operazione e verso quale portafoglio di arrivo. Sia l’ordinante che il beneficiario sono completamente anonimi.

Un altro interessante vantaggio di ZCash è dato dal fatto che ciascuna moneta che circola nel sistema messo a punto da Wilcox è del tutto indistinguibile dalle altre monete che circolano nello stesso sistema. Questo perché nella sua blockchain non sono riportate l’origine e la destinazione delle transazioni, la storia di ogni moneta è quindi del tutto assente. Cosa che non succede invece alle monete del network Bitcoin.

Alcuni investitori hanno già versato 1 milione di dollari nelle casse dell’azienda. Il cosiddetto “mining”, cioè la creazione vera e propria di monete, è partita a novembre. Il valore della valuta non è fisso ma ovviamente variabile, in base alle richieste di mercato: i “miners”, cioè chi grazie al suo hardware riesce a coniare monete di ZCash, potranno tenere per se l’80 per cento del valore generato, mentre il restante 20 andrà ai fondatori della società ZCash.

Ciò accadrà comunque solo nei primi 4 anni del progetto. A partire cioè dalla fine del 2020 il 100 per cento del valore delle monete create rimarrà nelle mani dei miner. Si stima che nelle prime battute 50 nuove monete, denominate Zec, saranno create ogni 10 minuti; ogni quattro anni questo valore si dimezzerà, cioè nel 2020 ci vorranno 20 minuti per creare 50 monete. Le stime parlano di circa 20 milioni di Zec creati entro il 2032.

Arriva ZCash, moneta digitale che garantisce privacy assoluta ultima modifica: da