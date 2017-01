Agenti Teramo Senza Confini, record di iscrizioni nel 2016

di

Il 2016 è stato un anno di grandi soddisfazioni e conferme per Agenti Teramo Senza Confini, associazione sindacale aderente Uiltucs. Con 223 nuovi soci, l’associazione ha registrato un record di iscrizioni, raddoppiando, negli ultimi cinque anni, le adesioni: una partecipazione in forte controtendenza, considerati i numeri appresi dagli istituti che svolgono ricerche di mercato a livello nazionale e che indicano ovunque un forte calo di adesioni ad associazioni e sindacati.

Con oltre 1700 iscritti Atsc si conferma quale realtà importante e all’avanguardia nel panorama della rappresentanza sindacale rivolta agli agenti di commercio e ai consulenti finanziari, senza dubbio una delle realtà più attive e promettenti tra quelle presenti sull’intero territorio nazionale.

Sempre nel 2016, insieme a Uiltucs Agenti Senza Confini, Atsc ha ottenuto la rappresentanza presso la Fondazione Enasarco con la delega di Damiani presso l’assemblea.

Inoltre, grazie al partenariato stretto con l’Università degli Studi di Teramo e all’ideazione di un percorso di laurea professionalizzante per la categoria, il 19 ottobre scorso 39 Agenti di commercio si sono Laureati in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio e attualmente sono iscritti al corso di laurea ben 364 agenti provenienti da tutta Italia. Il corso, unico in Italia, è nato tre anni fa come progetto pilota ed è diventato un indirizzo di laurea a tutti gli effetti, con full immersion a Teramo e a Roma.

“Questi risultati, arrivati dopo un lungo, paziente e difficile lavoro di rafforzamento del consenso, ci rendono veramente felici e ci investono nello stesso tempo di una grande responsabilità. Essere responsabili non significa svolgere un’azione coraggiosa, ma pensare alle proprie azioni assumendosi volontariamente un dovere sociale nei confronti della collettività – ha commentato Franco Damiani, presidente di Agenti Teramo Senza Confini –. Inizieremo un nuovo anno con maggiori servizi quali assistenza e tutela in materia di responsabilità civile, servizio di consulenza e assistenza nelle procedure concorsuali e nelle crisi da sovraindebitamento. Vogliamo confermare la nostra competenza e qualità nelle prestazioni con il supporto di professionisti, continuando ad essere una fonte di informazione con l’efficacia e l’efficienza che da sempre ci contraddistinguono”.

