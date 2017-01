Abi-Abs: incontro a Roma tra Antonio Patuelli e Matteo Mularoni

di

Il presidente dell’Associazione bancaria sammarinese (Abs), Matteo Mularoni, ha incontrato presso la sede di Palazzo Altieri a Roma il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi), Antonio Patuelli.

L’incontro rientra tra quelli programmati dalla nuova presidenza dell’Abs nell’intento di interloquire con le più importanti istituzioni e organizzazioni politiche, sociali e culturali per assumere attivamente un ruolo decisivo e propulsivo nello sviluppo economico e sociale della Repubblica di San Marino, dopo il superamento di complesse relazioni finanziarie con l’Italia, e per individuare un patto per lo sviluppo della Repubblica di San Marino.

Il percorso intrapreso per il superamento delle problematiche è stato particolarmente apprezzato dal presidente Patuelli che ha ricordato come “tali problematiche derivavano innanzitutto dalle particolarissime e complesse peculiarità giuridiche della piena unione doganale e valutaria fra San Marino e l’Italia, evidenziando contemporaneamente la non totale uniformità giuridica fra uno Stato pienamente inserito nei vincoli dell’Unione europea, come l’Italia, e la Repubblica di San Marino che non ne fa parte con pienezza, ma ha con essa una serie di accordi”.

Il presidente Patuelli ha altresì apprezzato le “scelte decise e anche coraggiose operate in questi ultimissimi anni dalla Repubblica di San Marino, per superare le problematiche preesistenti, in particolare, nel diritto dell’economia, per la trasparenza dei e nei mercati, nella lotta al riciclaggio e all’evasione fiscale”.

Al centro dell’incontro, che ha consolidato la collaborazione e la vicinanza tra le due associazioni bancarie, lo sviluppo del sistema bancario sammarinese e del mondo bancario italiano ed europeo. È stato condiviso l’obiettivo di una più intensa collaborazione innanzitutto bancaria e finanziaria fra San Marino e l’Italia, nell’Unione europea e in un mondo sempre più globalizzato.

Il presidente dell’Abs, Matteo Mularoni, ha evidenziato i punti cardine del proprio programma che prevedono strumenti e iniziative rigorose per la soluzione della tematica dei Npl (non performing loan) quali il sostegno al processo di revisione della qualità degli attivi (c.d. Aqr), l’istituzione della centrale rischi e l’avvio di stringenti ed efficaci azioni di recupero dei crediti.

“Ho riscontrato con soddisfazione una profonda comunanza di visioni tra le nostre associazioni bancarie – ha dichiarato Matteo Mularoni – a San Marino abbiamo avviato un percorso virtuoso basato su rinnovamento e sviluppo, mettendo al centro la trasparenza alla quale non ci sottraiamo. Quanto recentemente proposto dal presidente Patuelli, relativamente alla individuazione e pubblicazione dei nominativi dei debitori, che ostacolano la ripresa, è pienamente condiviso anche dall’Abs. Nel programma di questa presidenza il tema dei grandi debitori è indicato sin dal principio quale priorità. Vogliamo evitare una situazione di diseguaglianza tra gli operatori che favorisca chi i debiti non li paga, compromettendo le imprese virtuose con conseguente perdita della forza lavoro”.

