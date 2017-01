Atradius, Marc Henstridge nominato chief insurance operations officer

di

Atradius ha nominato Marc Henstridge chief Insurance operations officer (cioo) con effetto dal primo gennaio.

Henstridge entrerà a far parte del management board of Atradius N.V. a seguito del pensionamento di Dominique Charpentier avvenuto al termine del 2016. Atradius fornisce ai propri clienti B2B una vasta gamma di prodotti e servizi a sostegno delle attività di gestione del credito e del circolante, come l’assicurazione del credito, il recupero crediti, le cauzioni, oltre alle informazioni sul merito di credito dei loro acquirenti.

Marc Henstridge (48), cittadino britannico, lavora nella società dal 1997. In qualità di cioo avrà la responsabilità di dei rami tutela credito rateale, cauzioni, recupero crediti, Atradius Re, Unità di Progetti & Processi e Servizi Informativi. Negli oltre 19 anni di carriera, Marc ha ricoperto un molteplicità di ruoli, il più recente trai i quali è quello di direttore dei risk services nel Regno Unito ed Irlanda. In aggiunta alle sue responsabilità in Atradius, Marc rappresenta Atradius anche in numerosi comitati esterni del settore assicurativo credito commerciale. Risiederà ad Amsterdam.

Dopo 14 anni nella società, di cui gli ultimi tre in qualità di cioo e membro del management board, Dominique Charpentier (65) andrà in pensione concludendo un’eccellente carriera nei settori dell’assicurazione del credito commerciale e del factoring, durata circa 20 anni.

Isidoro Unda, presidente e ceo di Atradius N.V. ha commentato: “La nostra è un’evoluzione costante al passo con i nostri clienti, per aiutarli a cercare nuovi percorsi di crescita commerciale al riparo da rischi, quale presupposto fondamentale del successo della loro attività. Quanto fatto da Dominique in tal senso ci ha aiutato a rinnovare questo impegno verso i nostri clienti, e Marc continuerà il percorso intrapreso aprendo nuove strade che ci consentiranno di proseguire con successo in futuro”.

