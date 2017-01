Aurelio De Gennaro, presidente Fide: “L’obiettivo del prossimo periodo è lo sviluppo della rete e l’aumento delle erogazioni”

di

Con quasi venticinque anni di esperienza nel settore della cessione del quinto, Fide s.p.a., società nata nel 1986, con sede a Larino (CB), è oggi uno dei primari operatori del comparto. Al presidente e amministratore delegato Aurelio de Gennaro abbiamo chiesto quali sono i progetti in cantiere per il prossimo futuro e come prevede che evolverà il mercato.

Come è andato il 2016?

Nel complesso i risultati sono senza alcun dubbio positivi. La produzione è in crescita. Nel primo semestre abbiamo erogato oltre 10 milioni di euro e contiamo di chiudere il 2016 raddoppiando questa cifra. Il vero sviluppo, però, lo attendiamo per i prossimi anni, perché quello che sta per concludersi è stato un anno di transizione e di grandi cambiamenti, collegati soprattutto all’avvio del nuovo Albo unico degli intermediari finanziari. La società ha presentato domanda per l’iscrizione a febbraio, ma già da tempo aveva cominciato a lavorare per adeguarsi ai nuovi e più stringenti requisiti imposti dalla normativa. Ciò ha comportato un grande sforzo sia sul fronte organizzativo che su quello economico. Sforzo che comunque non ci ha colti impreparati, anche perché diversamente da molti concorrenti la nostra azienda ha sempre erogato direttamente prestiti garantiti dalla cessione o dalla delegazione di quote della retribuzione o della pensione. Perciò, dopo questa fase che possiamo definire di “messa a punto” e dopo la concessione da parte della Banca d’Italia della autorizzazione per la iscrizione al nuovo Albo, siamo pronti per puntare a traguardi sempre più ambiziosi.

Avete intenzione di allargare la vostra rete?

Al momento siamo operativi su tutta la Penisola, anche se non abbiamo una presenza in tutte le regioni: copriamo ampiamente l’Italia centromeridionale e una parte del Settentrione. L’obiettivo nei prossimi anni è quello di potenziare la rete, portandola dagli attuali 20 a circa 40 collaboratori. La competenza e la professionalità acquisite nel corso degli anni ci consentono di offrire ai nostri clienti condizioni molto competitive rispetto a quelle di altri concorrenti. Pur essendo i prestiti in questione completamente standardizzati si possono infatti rilevare sul mercato notevoli differenze in sede di erogazione per operazioni con la stessa rata e la stessa durata. Altro punto di forza è sicuramente la forte patrimonializzazione su cui possiamo contare, dovuta anche al fatto che la società, fin dalla sua costituzione, non ha mai distribuito dividendi agli azionisti. Dalla nascita nel 1986 ad oggi tutti gli utili sono stati lasciati in azienda e reinvestiti. Questo ha fatto sì che al momento Fide s.p.a. può vantare un capitale di 5 milioni di euro e un patrimonio di oltre 11 milioni.

In che direzione si muoverà nei prossimi anni il settore della cessione del quinto? Quali scenari sono ipotizzabili?

Il settore ha subito una notevole ristrutturazione successivamente al 2009, dopo il giro di vite voluto dalla Banca d’Italia, che da un lato ha portato alla scomparsa di molti operatori e dall’altro ha aperto le porte all’erogazione diretta da parte delle banche, che prima erano invece assenti, e di intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari. Ritengo che nel prossimo futuro alcuni di questi intermediari potrebbero essere riassorbiti nelle strutture societarie delle banche proprietarie, perché con l’attuale normativa non ha molto senso tenere in piedi un’entità distinta che comporta costi notevoli. Dall’altra parte si apriranno dei nuovi spazi, di dimensioni contenute, per gli intermediari non bancari fortemente specializzati, che operano tramite le proprie reti, a patto di riuscire a proporre ai propri clienti dei prodotti con costi concorrenziali rispetto agli altri operatori di mercato.

Aurelio De Gennaro, presidente Fide: "L'obiettivo del prossimo periodo è lo sviluppo della rete e l'aumento delle erogazioni"