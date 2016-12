Auxilia Finance e MetLife presentano la polizza per locatori Valore Affitto

di

MetLife in collaborazione con Fiaip e Auxilia Finance presenta Valore Affitto, la polizza assicurativa che aiuta il locatore ad affittare in piena tranquillità la propria casa consentendo, anche in caso di imprevisti, di ricevere con continuità sia il canone mensile sia il pagamento delle bollette di luce e gas degli inquilini.

Valore Affitto nasce per rispondere alle esigenze del mercato degli affitti, ben note a Fiaip, che in qualità di operatore con esperienza quarantennale nel settore, nel quale si rileva forte domanda di strumenti che rassicurino i proprietari sulla certezza di incassare i canoni.

Valore Affitto ha l’obiettivo di offrire questa certezza, messa sempre più in dubbio dall’instabilità economica degli ultimi anni, attraverso uno strumento assicurativo semplice e accessibile che offre vantaggi sia al locatario, sia all’inquilino.

La polizza va, infatti, a coprire quanto dovuto per l’affitto nel caso l’inquilino non potesse garantire il pagamento del canone perché ha perso il proprio posto di lavoro, per problemi di salute o, nel caso più grave di decesso.

Nei casi di perdita involontaria d’impiego e inabilità totale temporanea dell’affittuario, il proprietario riceve un indennizzo pari al canone fino ad un massimo di 6 mesi consecutivi. In caso di decesso da infortunio dell’assicurato, l’indennizzo versato al proprietario è, invece, pari ai canoni residui dovuti fino alla scadenza del contratto, fino ad un massimo di 48.000€ che consente ai familiari di affrontare il momento difficile senza preoccuparsi di restare senza casa.

Come ulteriore aiuto all’inquilino, nei casi previsti dalla copertura, la polizza offre il primo anno anche il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche per 12 mesi se si verifica un decesso, e fino a 6 mesi se l’inquilino perde l’impiego o è temporaneamente inabile.

Per adattarsi alle diverse varianti di contratto di affitto, Valore Affitto si articola in tre diversi piani assicurativi relativi a altrettante fasce di importo del canone (fino a 500 euro, fino a 750 e fino a 1000) e può essere stipulata per durate che vanno da un anno a quattro anni.

Valore Affitto può essere acquistato presso le agenzie immobiliari che aderiscono alla Fiaip o richiesta direttamente tramite Auxilia Finance come servizio che arricchisce del valore della sicurezza l’attività di consulenza nella ricerca dell’inquilino per la propria casa o della casa dove abitare. Il costo della polizza è veramente accessibile, se pensiamo che, per un affitto annuale di 12.000 € l’incidenza del costo della polizza, pari a 196,80 euro è davvero marginale e che, per durate più lunghe, il prezzo è ancora più vantaggioso.

“Con questo prodotto, abbiamo voluto offrire a Fiaip ed alle reti immobiliari a essa affiliate, la nostra esperienza di partner assicurativo di valore – ha sottolineato Maurizio Taglietti, direttore generale di MetLife in Italia – proponendo al partner soluzioni di valore per differenziare al propria offerta dal resto del mercato e, allo stesso tempo, proseguendo nella nostra mission di proteggere ciò che conta per i nostri clienti, in questo caso un bene importante come la casa in cui si è investito o in cui si vive”.

“La crisi economica negli ultimi anni ha avuto ripercussioni anche sul mercato degli affitti. Grazie alla partneship con MetLife e alla nuova polizza Valore Affitto – ha aggiunto Isabella Tafuro, vicepresidente Nazionale della Fiaip, la Federazione italiana agenti immobiliari professionali – aiuta i proprietari immobiliari a proteggere sempre più il valore dell’immobile, senza più il timore che l’inquilino non paghi l’affitto, supportandoli al contempo nelle difficoltà a corrispondere i canoni di locazione e le spese periodiche per utenze e bollette”.

“Auxilia Finance scommette sempre di più su prodotti assicurativi innovati per i professionisti dell’immobiliare – ha dichiarato Samuele Lupidii, ceo e general manager di Auxilia Finance – a supporto degli investimenti immobiliari e dell’auspicata ripresa per un mercato sempre più solido e trasparente, anche nel settore delle locazioni immobiliari. Grazie alla collaborazione nella creazione di Valore Affitto, abbiamo premiato MetLife, in occasione del quarantennale della Fiaip, per essersi distinta come partner assicurativo di qualità, proponendo il miglior prodotto assicurativo a tutela dell’affitto”.

Auxilia Finance e MetLife presentano la polizza per locatori Valore Affitto ultima modifica: da