Banca Mediolanum s.p.a. comunica i risultati commerciali del mese di dicembre 2016. La raccolta netta totale ammonta a 1.071 milioni, portando il totale da inizio anno a 5.610 milioni, con un incremento del 20% rispetto allo scorso anno.

In particolare, la raccolta netta in fondi comuni nel mese è pari a 509 milioni, oltre 3,5 miliardi nell’anno.



“Celebriamo questo 2016 con la nostra migliore raccolta mensile di sempre e con un dato annuale outstanding, che assume ancor più valore considerato l’anno complesso per tutto il mondo finanziario – ha dichiarato l’amministratore delegato Massimo Doris -. Siamo davvero orgogliosi di poter commentare una raccolta totale che cresce ancora del 20% rispetto ad un 2015 già da incorniciare, e che è connotata come sempre da un’ampia componente investita nel risparmio gestito. Desidero ringraziare tutta la rete dei family banker e i dipendenti per l’impegno costante dimostrato in tutto il 2016 e i nostri clienti per la fiducia che ci hanno accordato”.

Banca Mediolanum, nel 2016 raccolta a 5.610 milioni