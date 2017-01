Banco Bpm, ceduti pro-soluto crediti in sofferenza per 641 milioni di euro

di

Nell’ambito del piano industriale del gruppo, che prevede la cessione di sofferenze per un totale di 8 miliardi, Banco Bpm ha perfezionato la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza aventi natura chirografaria.

L’operazione porta il totale delle cessioni effettuate, da inizio 2016, a circa 1,7 miliardi. Il portafoglio ceduto, spiega una nota, comprende circa 1800 posizioni per un valore nominale complessivamente pari a circa 641 milioni di euro, senza alcun impatto negativo sul conto economico.

La cessione è stata perfezionata in blocco ai sensi della legge 130/1999 e comporta per il gruppo Banco Bpm il reale e definitivo trasferimento dei rischi di credito connessi alle partite cedute. Il portafoglio è stato acquistato da Marte Spv, veicolo di proprietà di Hoist Finance, istituto finanziario tra i più importanti operatori pan-europei nel mercato dei Non Performing Loans, quotato al Nasdaq di Stoccolma.

L’operazione è stata perfezionata con la parte venditrice assistita da Kpmg Corporate Finance in qualità di advisor finanziario e da Studio Bonelli Erede in qualità di advisor legale. La parte acquirente è stata assistita da Pwc Advisory s.p.a. in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Legale Rcc in qualità di advisor legale.

