di

Andrea Bellemo è stato nominato vice direttore generale al fianco di Michel Larigauderie, direttore generale in carica, di Cbp Italia.

Detta nomina, spiega una nota, premia 8 anni di impegno e di successi nello sviluppo della succursale italiana di Cbp, filiale del gruppo Financière Cep. Il primo dicembre ha fatto inoltre il suo ingresso in Cbp Italia Marcello Mazzotti, in qualità di direttore commerciale. Siederà nel comitato di direzione e avrà la missione di supportare Andrea Bellemo nello sviluppo dell’attività di Cbp Italia, in particolare sul mercato delle banche e degli intermediari finanziari.

Andrea Bellemo, 48 anni, dopo 6 anni di collaborazione con il gruppo UnipolSai, nel 2000 entra in Rva s.p.a. con la qualifica di Senior Account Executive Linea Aziende; nel 2005 assume la direzione della sede di Milano di Inser s.p.a. occupandosi anche della gestione tecnica del Fondo di Assistenza Previnser e dello sviluppo della Divisione Affinity; nel 2007 partecipa attivamente alla start up di Cbp Italia in qualità di Amministratore. Dal 2010 è direttore commerciale di Cbp Italia con responsabilità dello sviluppo e della gestione Clienti. Nel 1994 consegue il Diploma Universitario in Relazioni Pubbliche Iulm.

Marcello Mazzotti, 50 anni, ha iniziato il proprio percorso professionale nella bancassicurazione nel 1994 in qualità di product manager presso Carivita (Gruppo Cariplo). Dopo essere divenuto Responsabile Marketing e aver contribuito alla revisione della gamma prodotti con il lancio delle Index e Unit Linked, passa nel 2000 in Europ Assistance come Senior Account nella Divisione Finanziaria con il compito di sviluppare il portafoglio nel canale bancario. Nel 2003 è direttore commerciale della nascente succursale italiana di Cnp dove contribuisce allo sviluppo dell’offerta cpi. Nel 2008 viene nominato country manager della branch che guiderà fino al 2016.

Cbp, Andrea Bellemo e Marcello Mazzotti nominati vice direttore generale e direttore commerciale ultima modifica: da