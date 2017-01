Codacons: “Sui rimborsi per Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti il governo ha fallito”

di

“I rimborsi automatici in favore degli obbligazionisti retail di Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti, coprono meno della metà delle perdite subite dai piccoli risparmiatori, e pertanto rappresentano un fallimento del governo e non soddisfano minimamente gli investitori” . A sostenerlo è il Codacons, commentando le dichiarazioni del ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, in audizione sul decreto ‘salva-risparmio’.

“Quando tutte le pratiche saranno espletate, gli indennizzi raggiungeranno quota 190 milioni di euro, appena il 44% di quanto perso dagli obbligazionisti – ha denunciato il presidente dell’associazione di cosnumatori, Carlo Rienzi -. Il valore delle obbligazioni azzerate per i 12.500 risparmiatori retail delle 4 banche ammonta infatti a 431 milioni di euro, ma non tutti hanno potuto beneficiare dei rimborsi parziali all’80%, in quanto la procedura era riservata ai patrimoni mobiliari inferiori ai 100mila euro e reddito al di sotto dei 35.000 euro. Ricordiamo pertanto ai risparmiatori coinvolti nel crac di Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti che è ancora possibile chiedere il ristoro dei danni patrimoniali subiti, inserendosi nei procedimenti avviati dalla magistratura. In tal senso è possibile partecipare alle azioni risarcitorie avviate sul sito www.codacons.it”.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che comunque gli indennizzi riconosciuti saranno esclusi dalla tassazione. La legge di Stabilità 2016 ha istituito il Fondo di solidarietà per risarcire, almeno in parte, gli investitori che al 23 novembre 2015 erano infatti in possesso di strumenti finanziari subordinati emessi dagli istituti di credito interessati dalla disciplina introdotta dal decreto “Salva banche”, Banca delle Marche, Banca Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti. L’Agenzia ha evidenziato che non sono soggetti a imposizione gli indennizzi che risarciscono il valore di acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito oggetto del decreto Salva banche.

