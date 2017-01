di

Coima Sgr, società indipendente attiva nella gestione patrimoniale di fondi di investimento immobiliare per conto di investitori istituzionali italiani e internazionali, ha perfezionato nei giorni scorsi con un pool di primarie banche nazionali e internazionali il nuovo finanziamento di Porta Nuova, il più grande progetto di riqualificazione urbana in un centro storico in Europa. Dal 2015 Qatar Investment Authority è investitore al 100% del progetto.

Il finanziamento, della durata di cinque anni e pari a circa 900 milioni di euro, è stato composto da un pool di banche che include Unicredit, Intesa Sanpaolo, Bnp Paribas, Bpm e Mediobanca. Dopo la fase di sviluppo, l’indebitamento del progetto Porta Nuova si è così stabilizzato a circa il 50%, coerentemente con la struttura di investimento a reddito di lungo termine composta attraverso tre fondi di investimento immobiliari promossi e gestiti da Coima Sgr.

“Porta Nuova si conferma tra i progetti di riqualificazione più rilevanti in Europa, con valori in crescita costante negli ultimi 5 anni e tra gli impieghi più attrattivi per il settore bancario. Gli accordi stipulati con Intesa SanPaolo, Bnp Paribas, Banca Popolare di Milano, Unicredit e Mediobanca rafforzano i rapporti strategici di lungo termine per il mercato italiano”, ha commentato la notizia Manfredi Catella, fondatore e amministratore delegato di Coima Sgr.

Coima Sgr rifinanzia Porta Nuova con prestito di circa 900 milioni di euro ultima modifica: da