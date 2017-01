Eba Clearing, avviata la fase di test

di

Eba Clearing ha annunciato l’avvio della fase di test della propria infrastruttura pan-europea di instant payments che si prevede sarà operativa a novembre 2017.

Ventotto banche sponsor provenienti da tutta Europa erano presenti al kick-off svoltosi ieri a Milano che ha segnato l’inizio della fase di test e ha visto anche una dimostrazione del funzionamento del nuovo sistema in un ambiente di test gestito da Sia, technical solution provider di Eba Clearing.

“La puntuale consegna del sistema di instant payments in ambiente di test rappresenta una tappa importante nel nostro percorso verso il debutto del servizio previsto per novembre 2017. Vorrei ringraziare le banche sponsor e il nostro partner tecnologico Sia per il loro fondamentale contributo alla realizzazione della prima versione di questo sistema pan-europeo – ha affermato Hays Littlejohn, ad di Eba Clearing –. Non vediamo l’ora di coinvolgere la crescente comunità di early movers e i loro service provider di fiducia nelle prove di utilizzo che seguiranno al test di accettazione con Sia. Il sistema sarà aperto a tutti i As-Psp aderenti allo schema Epc. Per garantire che tutti gli utenti possano accedere alla piattaforma da qualsiasi luogo in Europa, offriremo diverse opzioni di interazione con il sistema”.

“L’avvio di progetti infrastrutturali complessi per il mercato dei pagamenti pan-europei rappresenta il valore centrale su cui si basa la lunga collaborazione tra Eba ClearingG e Sia. Siamo lieti di aver aggiunto un altro capitolo a questa storia di successo grazie alla rapida implementazione della nuova piattaforma real-time nel nostro ambiente di test – ha commentato Massimo Arrighetti, ad di Sia -. Siamo orgogliosi di sostenere Eba Clearing, le banche e gli altri fornitori di servizi di pagamento presenti nell’area Sepa in questo importante sforzo collaborativo a livello pan-europeo con le nostre competenze internazionali ed esperienza nella realizzazione di infrastrutture di pagamento altamente resilienti, sicure, scalabili e flessibili, e con la nostra ampia gamma di soluzioni innovative. Siamo fortemente impegnati a facilitare l’accesso ai futuri utenti e contribuire a spianare la strada al lancio di una nuova generazione di prodotti e servizi di pagamento”.

La nuova piattaforma di Eba Clearing fornirà un servizio di processing dei pagamenti in tempo reale che sarà disponibile a qualsiasi ora di ogni giorno dell’anno. Gli account-servicing payment service providers (As-Psp) presenti in tutta Europa potranno utilizzare questa soluzione altamente flessibile per qualsiasi prodotto di pagamento in euro conforme allo schema di instant payment (“Sct Inst Scheme”) dello European payments council (Epc) e in linea con gli standard internazionali di messaggistica per i pagamenti in tempo reale (ISO 20022). Il servizio pan-europeo di pagamenti in tempo reale di Eba Clearing sarà operativo a novembre 2017 in concomitanza con il lancio dell’Sct Inst Scheme.

Eba Clearing, avviata la fase di test ultima modifica: da