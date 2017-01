Enasarco, l’assemblea dei delegati approva il preconsuntivo 2016 e il budget 2017

di

L’assemblea dei delegati Enasarco ha approvato il preconsuntivo 2016 e il budget 2017. I numeri dei due documenti, si legge in una nota, rappresentano la prova certificata dell’ottimo stato di salute finanziaria della Fondazione.

La gestione della previdenza è passata da un rosso di oltre 35 milioni e mezzo di euro del 2012 a un saldo positivo di quasi 33 milioni di euro nel 2016, per attestarsi, in termini di previsione 2017, a un più 28 milioni e 600.000 euro.

Analogamente per la gestione dell’assistenza si passa da un saldo positivo di oltre 45 milioni e 600.000 euro del 2012 a circa 82 milioni di euro del 2016, con una previsione di circa 86 milioni per il 2017. Stesso trend per la complessiva gestione istituzionale: nel preconsuntivo 2016 siamo a circa 115 milioni di attivo e sulla stessa soglia si dovrebbe collocare il risultato del 2017.

L’Assemblea dei delegati, su proposta avanzata dal Presidente e condivisa dal cda, ha approvato anche una serie di obiettivi-target rilevanti per la valorizzazione delle prestazioni e dei servizi a favore degli iscritti. Dovranno costituire punti di riferimento prioritari: la centralità degli iscritti e dei pensionati; la previsione di agevolazioni per i giovani iscritti e di incentivi per le imprese che conferiscono mandati; il sostegno alla formazione degli agenti; l’ampliamento dello «spazio» dedicato a prestiti e finanziamenti; il miglioramento della polizza.

“Il voto dell’assemblea – ha sottolineato il presidente Gian Roberto Costa – ci conforta sulle scelte che abbiamo assunto per garantire il massimo della sostenibilità finanziaria alla Fondazione e per realizzare nel corso del 2017 un innovativo e ampio sistema integrato di welfare di categoria per gli agenti di commercio, i consulenti finanziari e le loro famiglie. I numeri positivi del Preconsuntivo e del Budget costituiscono la solida base della mission istituzionale della Fondazione ma anche la spinta per i nuovi servizi a favore di iscritti e pensionati”.

L’approvazione del Bilancio di previsione è stata anche l’occasione per la presentazione di una serie di progetti strategici con i quali la Fondazione punta a rafforzare e valorizzare il proprio ruolo di centrale del welfare per gli agenti e i consulenti finanziari e per i pensionati.

Enasarco, l’assemblea dei delegati approva il preconsuntivo 2016 e il budget 2017 ultima modifica: da