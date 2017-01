Enasarco, novità su contributi, pensioni e previdenza

di

A partire dal primo gennaio, in conformità al nuovo regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco, sono entrati in vigore i nuovi parametri di calcolo dei contributi.

L’aliquota contributiva da applicare sulle provvigioni passerà al 15,55%, di cui 7,775% a carico dell’agente e 7,775% a carico della mandante.

I versamenti previdenziali prevedono un massimale provvigionale annuo: per i plurimandatari di €.25.000 mentre di €.37.500 per i monomandatari, una volta raggiunto non è più possibile fare versamenti previdenziali.

Nell’applicazione dell’aliquota Enasarco vige il criterio della competenza, quindi nel fatturare le provvigioni di competenza dell’anno 2016 dovrà essere applicata dall’agente l’aliquota del 7,55%, anche se la fattura viene emessa nel 2017.

Mentre per le agenzie in società di capitali s.r.l. e s.p.a. l’aliquota contributiva rimane al 4%, ovvero dell’1% a carico dell’agenziae del 3% a carico della ditta mandante.

Pensione

Per quanto riguarda i requisiti pensionistici 2017, gli uominidevono avere maturato i seguenti requisiti minimi: 66 anni d’età, 20 anni di anzianità contributiva e quota 91 (data dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva).

Mentre le donne devono avere maturato i seguenti requisiti minimi: 63 anni d’età, 20 anni di anzianità contributiva e quota 87 (data dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva).

Inoltre dal 10 gennaio 2017, gli agenti che hanno i requisiti previsti dal Regolamento Enasarco potranno chiedere l’anticipazione della pensione di vecchiaia di uno o due anni, con la riduzione della pensione del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto all’età anagrafica.

Contributo straordinario over 75

La fondazione Enasarco, per ampliare la tutela dei propri iscritti in attività con più di 75 anni, che per ragioni di età, non sono coperti dalla polizza Rbm, Assicurazione Salute ha stanziato un contributo straordinario per infortuni, ricoveri o spese mediche, per un importo complessivo di 500 mila euro, a condizione che l’evento per il quale l’iscritto presenti l’istanza di rimborso non sia già coperto dalla polizza assicurativa sottoscritta a favore degli agenti.

Tutti gli iscritti Atsc potranno richiedere gratuitamente informazioni sulla nuova contribuzione Enasarco, i requisiti pensionistici o sul contributo straordinario over 75, telefonando al numero 085.8025310, continuando a essere sempre la vostra fonte d’informazione.

