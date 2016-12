Enzo Altobelli, ceo Profima: “Ricerca e innovazione sono le armi vincenti per la crescita nostra e dei nostri clienti”

di

Nata nel 2010 dall’incontro di differenti professionalità con consolidate e pluriennali esperienze in diversi settori, Profima è un player nazionale nel panorama della consulenza aziendale con un core business incentrato sul reperimento di fonti di finanziamento agevolato e contributi europei per le piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e i professionisti. Il fondatore e ceo Enzo Altobelli racconta come è strutturata oggi la società e quali sono le strategie di sviluppo per il prossimo futuro.

Come è andato il 2016 dal punto di vista dei numeri e dei risultati?

Quest’anno si chiuderà in maniera positiva: tutti gli indicatori aziendali, fatturato, numero clienti, progetti approvati e finanziati sono in crescita. Attualmente possiamo contare su oltre 1.050 clienti, 3.000 progetti e più di 15 milioni di contributi a fondo perduto, approvati ed erogati.

Come è articolata la vostra struttura?

Abbiamo tre diverse divisioni operative: Finanziamenti & Contributi Europei, Finanza Ordinaria e Risk Management. Accanto a queste operano un ufficio tecnico di alta professionalità, un’area commerciale di prim’ordine per competenza e attenzione al cliente, un ufficio amministrativo efficiente e veloce. Inoltre siamo presenti su tutto il territorio nazionale con una rete commerciale di oltre 50 consulenti e tecnici guidati dal direttore commerciale Massimo Ciaffardini.

Quali tipi di servizi offrite ai vostri clienti?

La nostra società affianca imprenditori e top manager nel conseguimento dei loro obiettivi di sviluppo, fornendo assistenza strategica nella loro azione quotidiana e supportando le strutture dirigenziali per meglio orientare lo sviluppo dell’organizzazione. Avvalendoci di molteplici advisor impegnati in diversi settori della consulenza, ci proponiamo come un agile e flessibile strumento per la soluzione di tutte le esigenze di una struttura produttiva. In concreto siamo in grado di aiutare i clienti nel reperimento, nella gestione e nella rendicontazione di risorse pubbliche per investimenti e nei progetti di formazione finanziata; di fornire assistenza nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica; ci occupiamo di finanziamenti agevolati, leasing e factoring, mappatura dei rischi e analisi del fabbisogno assicurativo, certificazione di sistemi di gestione (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), certificazione dei modelli organizzativi decreto legislativo 231/01, ingegnerizzazione e prototipazione, credit rating agency di Crif, business plan, private equity e venture capital, rating di legalità.



Su cosa vi concentrerete il prossimo anno?

Continueremo su questa strada, cercando di innovare sempre di più il nostro servizio e guardando sempre con più attenzione al settore ricerca e sviluppo, considerandolo un elemento fondamentale per la crescita nostra e dei nostri clienti.

Enzo Altobelli, ceo Profima: “Ricerca e innovazione sono le armi vincenti per la crescita nostra e dei nostri clienti” ultima modifica: da