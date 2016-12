Fimaa, nel 2016 iscritti in aumento

di

La Fimaa, Federazione italiana mediatori agenti d’affari ha chiuso il bilancio 2016 con un notevole incremento degli Associati alle Fimaa territoriali.

“Nel 2016 – si legge in una nota – la federazione non solo ha confermato gli associati del 2015 ma ha anche incrementato il loro numero. Segno che le attività, i convegni, la formazione e la tutela sindacale della Fimaa continuano a essere apprezzati dall’intera categoria in tutti i territori. Un forte ringraziamento va ai presidenti e ai segretari della Fimaa per il loro quotidiano contributo e agli associati alle Fimaa territoriali che anche per il 2016 hanno confermato la loro fiducia”.

