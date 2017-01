Fimaa, online il nuovo sito internet

di

È online da oggi il nuovo sito istituzionale della Fimaa, Federazione italiana mediatori agenti d’affari, aderente a Confcommercio-imprese per l’Italia. Uno strumento rinnovato, più completo e immediato consultabile al link www.fimaa.it.

Il nuovo sito della Fimaa si presenta con una veste grafica del tutto rinnovata e un layout semplice che richiama i colori istituzionali della federazione. Il restyling non riguarda solo l’aspetto grafico, ma anche la struttura del sito che si amplia di nuove sezioni per offrire un servizio migliore e più funzionale.

Realizzato con la tecnologia responsive web design, e quindi in grado di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo con il quale viene visualizzato (computer con diverse risoluzioni, tablet, smartphone) riducendo al minimo la necessità dell’utente di ridimensionare e scorrere i contenuti, il nuovo sito web della Fimaa si propone come prezioso e indispensabile strumento di contatto e informazione per tutti coloro che conoscono la federazione ma anche per quanti si affacciano a questa realtà per la prima volta.

