Il 26 gennaio, a Milano, VI edizione di PfExpo

Quattordici edizioni organizzate, 160 tematiche formative proposte, 1.300 professionisti presenti all’ultima edizione milanese: come testimoniano i numeri, dal 2012 il PfExpo di ProfessioneFinanza è tra gli appuntamenti principali e più attesi dai professionisti della consulenza. La sesta edizione si terrà il 26 gennaio presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline a Milano.

Il tema centrale della sesta edizione di PfExpo Milano sarà “La famiglia: una ricchezza da proteggere”, una giornata ricca di appuntamenti e di percorsi formativi per supportare il consulente finanziario nella gestione del patrimonio e della ricchezza in un contesto profondamente mutato quale quello attuale dove convivenze, coppie di fatto e famiglie allargate richiedono specifici percorsi consulenziali. Nel corso di 5 conferenze e di 20 percorsi specifici, 85 esperti del settore approfondiranno le dinamiche del diritto di famiglia e gli interessi patrimoniali ed ereditari anche alla luce dell’andamento del sistema economico nazionale ed internazionale.

In particolare si segnalano le conferenze:

• “Tutelare affetti e patrimoni nella famiglia che cambia” che analizzerà convivenze, coppie di fatto e famiglie allargate individuandone peculiarità e caratteristiche per la corretta tutela del patrimonio delle famiglie italiane. Principale relatore sarà l’onorevole Monica Cirinnà, parteciperà anche l’Istat presentando un interessante quadro delle famiglie italiane.

• “Finanza e cucina: come creare una dieta equilibrata anche nei propri investimenti” che vedrà la partecipazione dello chef Alessandro Borghese. Il giusto dosaggio di ingredienti e strumenti finanziari è alla base di ogni piatto e di ogni portafoglio. Finanza e cucina non sono ambiti molto distanti fra loro, occorre solo la giusta ricetta per fare la felicità del cliente finale.

• “Dalla Brexit ai Brics passando per bond, bolle e behavioral finance: il fattore “B” negli investimenti” dove si discuterà di come proteggere la ricchezza della famiglia dall’attuale contesto finanziario nazionale ed internazionale. Principali relatori saranno l’economista e docente universitario Carlo Pelanda, il professor Giulio Sapelli.

• “Educazione finanziaria: come arrivare al cuore (e alla testa) della famiglia” nel corso della quale si affronterà il tema dell’educazione finanziaria, poiché consulenza qualificata e investitore consapevole sono alla base di ogni corretta pianificazione patrimoniale. La conferenza vedrà il supporto di Patrimonia Expert, l’intervento dell’onorevole Maurizio Bernardo e quello di Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation.

• Consulenza finanziaria, il professionista come guida per la famiglia” una tavola rotonda con le Associazioni di categoria per parlare del ruolo centrale che il consulente finanziario avrà nella gestione della ricchezza della famiglia.

Di grande interesse saranno, inoltre, gli incontri suddivisi in tre percorsi tematici: “Portafoglio&Investimenti”, “Consulenza al Patrimonio” e “Crescita Professionale”.

All’interno del percorso “Portafoglio&Investimenti” si analizzerà l’economia famigliare a 360° dalla pianificazione finanziaria al rapporto con il denaro, dalla pensione alle spese sostenute per gli studi e i viaggi, fino alla tecnologia. In particolare, partendo dal rapporto fra famiglia e globalizzazione, si farà un giro intorno al mondo per individuare le PF Holding srl – Viale Vittorio Veneto 28, 20124 Milano – PIVA 01096460116 mete di viaggio più interessanti e le migliori aree di investimento nel corso dell’incontro “Famiglia e globalizzazione fra studi, lavoro, viaggi e investimenti attorno al mondo”.

“Consulenza al Patrimonio” vedrà una serie di incontri focalizzati sui temi investimenti immobiliari, fisco, eredità e passaggi generazionali. Tra i principali relatori Luca Dondi di Nomisma, Roberto Anedda di MutuiOnline e Mario Breglia di Scenari Immobiliari, che approfondiranno il tema “Investimenti Immobiliari: come valutare correttamente valori e rendite”; Fabrizio Verdana, Vice direttore generale di Unione Fiduciaria, Arrigo Roveda, Presidente del Consiglio notarile di Milano.

Infine, nel percorso “Crescita professionale” quattro incontri saranno dedicati agli aspetti psicologici e alle componenti emozionali del rapporto tra consulente e cliente: dalla corretta gestione della relazione al superamento dei momenti di difficoltà, con attenzione anche all’utilizzo di Internet e dei social network. Nell’incontro “La resilienza: come superare i momenti di difficoltà nella gestione di figlie e… clienti” lo psicologo Alberto Pellai dimostrerà come il lavoro dei consulenti presenti molti punti in comune con il difficile compito di genitori. Il PFEXPO di Milano si svolgerà giovedì 26 gennaio dalle ore 9,00 alle 18,30 presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline in corso Magenta, 61.

Per il programma dettagliato con i vari interventi e per le iscrizioni è possibile consultare il sito www.PFEvents.it

