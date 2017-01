Il 6 gennaio Cnp Partners affianca i City Angels per portare aiuto ai più bisognosi

di

Il 6 gennaio le donne e gli uomini di Cnp Partners serviranno i senzatetto al pranzo che i City Angels di Milano organizzano ogni anno all’hotel Principe di Savoia. Nell’ambito della collaborazione tra la compagnia assicurativa e la onlus, il personale dell’azienda vestirà le divise degli angeli rossi per sostenere i più bisognosi.

“Siamo orgogliosi di contribuire alle iniziative dei City Angels – ha dichiarato Arcadio Pasqual, responsabile per l’Italia del Gruppo Cnp –. In un periodo caratterizzato dalla voglia di festeggiare e di stare in famiglia è giusto e doveroso pensare anche a chi è meno fortunato. Per questo il giorno della Befana indosseremo le pettorine rosse per servire ai tavoli i senzatetto di Milano. Inoltre, per contribuire alla mission della Onlus e sostenere i più bisognosi abbiamo raccolto diversi prodotti di prima necessità che gli angeli della città consegneranno alle tante persone che assistono ogni giorno”.

“Siamo molto lieti della collaborazione che abbiamo avviato con Cnp Partners quest’anno e in particolare di averli al nostro fianco al pranzo della Befana – ha aggiunto Mario Furlan, presidente e fondatore dei City Angels –. Sarà un’esperienza formativa per tutti: chiunque dovrebbe provare la bellissima sensazione che lascia fare del bene”.

