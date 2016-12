Ivass, segnalazioni su polizze fideiussorie della Balcia Insurance Se

di

L’Ivass ha reso noto di aver ricevuto plurime segnalazioni di casi di dubbia autenticità di polizze fideiussorie apparentemente emesse dall’impresa di assicurazione lettone Balcia Insurance Se.

L’impresa ha sede in Riga, Lettonia (K. Valdemara str. 63, LV-1142, Riga, fax: +371 67025951, www.balcia.com ), è stata autorizzata dalla Autorità di vigilanza lettone – Financial and Capital Market Commission (Fktk – Kungu iela 1, Rīga, LV-1050 Fax: + (371) 67225755, E-mail: [email protected]) ed è abilitata a svolgere attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi in vari rami danni, tra cui il ramo 15 – Cauzione, nell’ambito del quale rientra il rilascio di polizze fideiussorie.

La società si chiamava in precedenza Bta Insurance Company Se ed ha cambiato la propria denominazione sociale in Balcia Insurance Se in data 2 novembre 2016.

Le polizze fideiussorie acquisite dall’Ivass riportano elementi che fanno dubitare della autenticità delle stesse.

In particolare, le polizze riportano in calce il nome della Balcia Insurance Se come compagnia assicurativa che avrebbe rilasciato la polizza, mentre nell’intestazione in alto figurano due loghi, rispettivamente “BTA” e “VIG” che appaiono riconducibili ad altri operatori assicurativi, non legati alla Balcia.

Il logo “BTA” potrebbe essere riconducibile ad altra impresa di assicurazione lettone, la Aas Bta Baltic Insurance Company (K. Valdemara str. 63, LV-1010, Riga, fax: +371 67025190, www.bta.lv) che ha un nome molto simile alla precedente denominazione della Balcia e che appartiene al gruppo austriaco VIG – Vienna Insurance Group AG. La Bta Baltic Insurance Company Aas è regolarmente autorizzata in Lettonia, ma non in Italia.

Per una verifica dei dati ufficiali delle due compagnie e dei relativi punti di contatto consultare il sito dell’Autorità lettone.

Inoltre, nelle informazioni contenute in calce alle polizze in possesso di Ivass sono indicati Bank Account (LV47PARX0016356700001), numero di telefono (+371 26105615) e link alla pagina internet della società (www.bta.co.com) diversi da quelli reperibili sul sito internet di Balcia Insurance Se, ossia www.balcia.com, pubblicato sul sito della Autorità lettone.

L’Ivass è in contatto con l’Autorità di vigilanza Lettone per prendere i necessari provvedimenti.

Nel frattempo si invitano gli utenti, ed in particolare le pubbliche amministrazioni e stazioni appaltanti beneficiarie di polizze fideiussorie, a verificare la presenza degli elementi di dubbio sopra riportati. Per ogni assistenza è possibile rivolgersi al contact center dell’Ivass al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.

