Leone Romeo, amministratore Finet Group: “Stiamo ampliando la rete per coprire l’intero territorio nazionale”

Finet Group agenzia finanziaria è una società specializzata nella concessione di finanziamenti e prestiti personali tramite cessione del quinto o con delega di pagamento a dipendenti statali, pubblici e privati, pensionati e pignorati. Nata nel 2008, raccoglie l’eredità dell’attività iniziata cinque anni prima dal fondatore e amministratore, Leone Romeo, che abbiamo raggiunto al telefono per parlare del progetto di sviluppo dell’azienda. “Abbiamo iniziato come una piccola realtà provinciale, partendo dalla nostra sede di Cosenza e allargandoci successivamente a tutta la Calabria – racconta Romeo – . Da un anno e mezzo circa operiamo a livello nazionale, non in tutte le regioni ma con presidi nel Centro e nel Nord, che andremo a rafforzare nei prossimi mesi. In quest’ottica abbiamo già programmato l’apertura di uffici a Roma, Napoli e Milano”.

Che numeri avete fatto l’anno scorso? Che previsioni avete per quello appena iniziato?

Abbiamo chiuso il 2016 con un incremento della produzione pari all’80% rispetto ai volumi generati nel 2015. Quest’anno contiamo di rispettare lo stesso trend del precedente anno, grazie al lavoro di preparazione che abbiamo svolto nei mesi scorsi e che ha portato a un rafforzamento e a un ampliamento della struttura e dei nostri contatti, un processo ancora in atto.

Da quanti agenti è formata al momento la vostra rete? Come intendete svilupparla?

Ad oggi possiamo contare su poco più di trenta unità. Puntiamo ad arrivare a 50 entro giugno e a 70 entro fine anno.

Come avviene concretamente il recruiting?

La nostra segreteria commerciale provvede a contattare i potenziali agenti, fissando degli appuntamenti con gli area manager, che si occupano di effettuare i colloqui di selezione. Siamo interessati a figure che sposino completamente il nostro progetto, la politica aziendale e le relative scelte e che possano dunque assicurarci un lavoro di qualità ed elevati standard professionali.

Cosa offrite ai vostri agenti?

Ai collaboratori garantiamo interessanti storni provvigionali, rappel, pacchetti già pronti e profilati di potenziali clienti e, cosa molto importante, il supporto dell’ufficio marketing per eventuali azioni mirate su specifici territori. A tutto questo aggiungiamo una formazione continua e l’assistenza di un mental coach specializzato in tecniche di vendita.

Quali sono i vostri principali punti di forza?

Siamo estremamente competitivi in termini di pricing e di tempistiche per la lavorazione delle pratiche. Inoltre vantiamo un’esperienza ultradecennale nel settore della cessione del quinto, che ci garantisce una conoscenza estremamente approfondita del prodotto e delle dinamiche del mercato.

