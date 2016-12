Oam, invariati i contributi a carico degli iscritti per il 2017

di

Contributi 2017 invariati, rispetto allo scorso anno, per gli iscritti negli elenchi e nei registri gestiti dall’Oam, l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Lo ha deciso il comitato di gestione che ha approvato la circolare operativa sul pagamento delle somme dovute.

Sono tenuti al pagamento dei contributi, entro il 28 febbraio 2017, coloro che presentino istanza di iscrizione a partire dal prossimo primo gennaio e quanti, alla stessa data, risultino iscritti. Sono esclusi dal pagamento solo quanti siano stati iscritti negli Elenchi dopo il primo novembre 2016, e quanti presenteranno istanza di cancellazione entro la data di scadenza per il versamento dei contributi.

Invariata la struttura dei contributi stessi, che prevede, oltre al contributo fisso, un contributo variabile a carico delle società di capitali in base al numero di dipendenti e collaboratori che svolgano attività in contatto con il pubblico.

Per i soggetti che svolgono l’attività di cambiavalute è previsto un contributo fisso (differenziato in base al numero di sportelli che fanno capo al soggetto) e due contributi ‘una tantum’ legati, rispettivamente, al costo per la gestione dell’istruttoria della procedura di iscrizione, e agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema.

Di seguito, in tabella, gli importi dei contributi per il 2017.

TABELLA “A”

AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA:

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 100 per ogni dipendente e collaboratore Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000 Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 180

MEDIATORI CREDITIZI:

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 100 per ogni dipendente e collaboratore

PROMOTORI FINANZIARI, AGENTI DI ASSICURAZIONE e MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE:

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 50 per ogni dipendente e collaboratore Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 500 Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 90

AGENTI CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO (SEZIONE SPECIALE DELL’ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA):

Società di capitali CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000 + CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 50 per ogni dipendente e collaboratore Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 500 Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 90

SOGGETTI ESERCENTI L’ATTIVITA’ DI CAMBIAVALUTE:

TABELLA “B”

Contributo fisso “una tantum” relativo alla gestione dell’istruttoria della procedura di iscrizione Euro 65,00

TABELLA “C”

Contributo fisso “una tantum” per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema Euro 550,00

TABELLA “D”

Cambiavalute che possiedono sino a cinque sportelli Cambiavalute che possiedono più di cinque sportelli Contributo annuale Euro 230,00 Euro 3.700,00

Consulta la circolare dell’Oam

Oam, invariati i contributi a carico degli iscritti per il 2017 ultima modifica: da