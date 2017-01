PrestitoSì Finance apre una nuova agency a Palermo

di

PrestitoSì Finance s.p.a. inizia l’anno con l’apertura di una nuova agency a Palermo.

Dopo l’inaugurazione della filiale diretta, alla fine del 2016, prosegue il percorso di espansione della società nel capoluogo siciliano. L’agency di Palermo va ad aggiungersi alle 51 già presenti sul territorio nazionale.

A dirigerla sarà Sara Anello, agente in attività finanziaria che dopo diverse esperienze nel settore del credito, soprattutto per quanto concerne i prestiti personali e le cessioni del quinto, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale entrando a far parte della famiglia PrestitoSì.

“Dopo un anno dall’ingresso in PrestitoSì ho deciso di inaugurare l’agency perché convinta della bontà di questo progetto – ha sottolineato Anello –. Ho piena fiducia nell’operato e nella professionalità di questa società, che mi ha garantito un grande sostegno in tutte le fasi della mia attività. Posso contare su un pieno supporto da parte del back office per l’offerta commerciale da proporre alla clientela e su altri importanti servizi, come campagne di marketing, formazione periodica e un esclusivo programma di approfondimento sui vari prodotti distribuiti”.

