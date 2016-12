PrestitoSì inaugura una nuova filiale a Palermo

di

PrestitoSì Finance s.p.a. inaugura una nuova filiale nel centro di Palermo.

La gestione organizzativa e di supporto dell’area è stata affidata a Nicola Mangiaracina, ex agente in attività finanziaria con un background professionale fatto di importanti esperienze nel settore del credito. Un lungo percorso, partito nel 1992. Nel 2015 ha avuto inizio la sua avventura con PrestitoSì Finance.

“Dopo tanti anni trascorsi nel settore della cessione del quinto come agente in attività finanziaria, da circa un anno ho deciso di entrare a far parte di PrestitoSì – dichiara Nicola Mangiaracina – . Ho scelto di sposare in pieno il progetto di espansione e crescita della società, trasferendomi nella nuova filiale che l’azienda mi ha messo a disposizione. Sono sicuro che i risultati ottenuti fino ad ora non potranno che migliorare. Farò del mio meglio per ricambiare la fiducia che il presidente Vincenzo Barba mi ha dimostrato”.

“L’obiettivo del progetto ‘Filiali dirette PrestitoSì’ è quello di coprire i principali capoluoghi italiani, da Milano fino alla Sicilia, così da essere presenti su tutto il territorio nazionale – aggiunge il direttore commerciale Vincenzo Langella -. Un risultato che vogliamo raggiungere investendo su agenti preparati e competenti. Sarà nostro dovere far fronte a tutti i costi d’investimento e di gestione delle filiali. Grazie al progetto PrestitoSì 2.0, cercheremo di fornire costante lavoro, da aggiungere alle produzioni di fatturato già acquisite”.

