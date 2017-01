PrestitoSì, ecco la nuova offerta commerciale per il 2017

di

PrestitoSì Finance s.p.a., tra i principali player nel mercato della mediazione creditizia in Italia, presenta la nuova offerta commerciale per il 2017.

“Quello appena iniziato sarà per noi un anno ricco di novità e importanti cambiamenti – sottolinea il direttore commerciale Vincenzo Langella -. Ecco, nel dettaglio, le caratteristiche della nostra nuova offerta commerciale: Filiale partner; PrestitoSì family; Financial advisors. Abbiamo creato delle formule innovative per permettere a nuovi agenti e mediatori creditizi di entrare a far parte del nostro team, con l’obiettivo di elevare il loro business, dare loro un vantaggio competitivo e fare squadra insieme.

Cominciamo con la prima formula. Il progetto “Filiale partner” è rivolto ad agenti e mediatori che possono presentare un portafoglio clienti con una produzione di almeno 3.000.000 di euro di liquidato, principalmente tra prestiti personali e cessione del quinto. Filiale partner nasce con la finalità di sviluppare filiali che facciano da punto di riferimento di PrestitoSì su ogni regione d’Italia. La Filiale partner si occuperà dello sviluppo del territorio di competenza e avrà la possibilità di aprire nuove agency a marchio esclusivo PrestitoSì e di reclutare nuovi collaboratori. Qualora non abbiano una propria ubicazione, daremo la possibilità ai collaboratori di essere inseriti nella filiale. Il vero valore aggiunto rappresentato dall’offerta Filiale partner è che l’azienda effettua un investimento, subentrando nei costi di gestione (costi di fitto, utenze ecc.) delle attività dell’agente già esistenti oppure attraverso l’apertura di nuovi uffici, sempre a carico dell’azienda. E’ nostra prerogativa investire su professionisti di alto skill, creando un modello win to win che possa consentire al responsabile di filiale di rivolgere tutte le proprie energie solo ed esclusivamente al raggiungimento di elevate performance. Fornitura quotidiana di Leads, campagne marketing, caricamenti diretti con i principali partner e Back Office sono i punti chiave della nostra offerta. Ci tengo a sottolineare che il progetto Filiale Partner ha visto nell’ultimo semestre una prima area test con le regioni Calabria e Sicilia, riscontrando sin da subito un grande successo. È per questo motivo che abbiamo deciso di dare un seguito al progetto, con investimenti ancora più importanti. A tal proposito, nel 2017 sono già previste le prime aperture di due nuove Filiali partner, in Lazio ed in Trentino Alto Adige.

Passiamo, ora, alla seconda formula. Il progetto “PrestitoSì family” si rivolge ai professionisti del credito interessati ad aprire un negozio finanziario PrestitoSì, con un liquidato annuale di € 1.500.000, tra prestiti personali e cessioni del quinto. Chi decide di aderire a PrestitoSì Family potrà proporre, con mandati diretti, un’unica offerta comprensiva di mutui, prestiti personali, cessioni del quinto e corporate. Puntiamo ad avere un ufficio a marchio esclusivo per ogni provincia, con esclusività territoriale. Saremo noi ad investire in brandizzazione e allestimento uffici. Effettueremo, inoltre, investimenti al 50% su campagne pubblicitarie concordate preventivamente.

Intendiamo, inoltre, portare avanti anche quest’anno i progetti dedicati all’apertura delle filiali dirette e all’acquisizione di nuovi Financial Advisors. Vogliamo creare il migliore servizio e la migliore offerta per i consulenti finanziari”.

“Abbiamo un’unica prerogativa: quella di non essere mediocri – dichiara Vincenzo Barba, presidente del Gruppo PrestitoSì –. Non abbiamo mai nascosto le nostre ambizioni. Crediamo fortemente nel nostro lavoro e nelle nostre potenzialità. In questi anni i risultati ce lo hanno confermato. Vogliamo creare il miglior servizio per i nostri consulenti del credito ed essere la migliore società di mediazione creditizia specializzata nell’offerta multiprodotto. Abbiamo idee chiare sul nostro futuro Sappiamo dove siamo oggi e siamo consapevoli di dove vogliamo arrivare. Vogliamo creare valore nel nostro settore e diventare un vero punto di riferimento per consumatori, imprese e consulenti del credito. Abbiamo iniziato ad investire fortemente nel digitale e nella nostra area It, con figure professionali all’avanguardia e di elevate competenze. Genereremo Leads per tutte le nostre filiali, così da rendere più efficiente il loro lavoro. Stiamo, inoltre, strutturando un nuovo call center che lavorerà esclusivamente a supporto delle nostre Filiali partner e delle nostre agency a marchio esclusivo. Il nostro motto è ‘Insieme si vincei, per noi non una frase fatta ma una vera e propria filosofia perché – conclude Barba – siamo sicuri che solo unendo le forze e viaggiando tutti nella stessa direzione sia possibile raggiungere traguardi sempre più importanti e ambiziosi”.

PrestitoSì, ecco la nuova offerta commerciale per il 2017 ultima modifica: da