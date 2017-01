ScegliBanche si prepara a sbarcare in Francia

di

ScegliBanche.it è riuscito a ottenere oltre 13.000 giudizi, supportando già più di 100.000 utenti nella ricerca della migliore banca o del miglior prodotto o servizio bancario. Nel 2016, in meno di 7 mesi, il sito

“Il web ha rivoluzionato l’approccio che i clienti hanno verso le banche. La possibilità di recensire, esprimere giudizi, scambiarsi opinioni, ha reso infatti le relazioni tra banca e cliente molto più alla pari rispetto a ciò che si percepiva fino a qualche anno fa. Inoltre, dopo l’introduzione del cosiddetto “bail-in”, gli utenti sono molto più attenti alla solidità della propria banca e quindi sempre più bisognosi di avere informazioni al riguardo. Per questo ScegliBanche.it ha riscosso da subito un grande successo non solo in termini di numeri, ma di partecipazione alla propria community. È evidente che c’era e c’è molta voglia di dire la propria; inoltre a differenza di quello che si potrebbe pensare, si tratta spesso di giudizi attenti, non polemici, il che rende le recensioni più attendibili ed interessanti, anche e forse soprattutto per le banche stesse, che possono trovare dalla partecipazione degli utenti online importanti spunti di riflessione e di miglioramento”, ha dichiarato Domenico Zerella, Amministratore di ScegliBanche.it.

“Per molto tempo le banche hanno avuto un atteggiamento un po’ troppo distaccato dai propri clienti, ma è evidente che la tendenza è cambiata, gli utenti si sono resi conto di essere preziosi e quindi hanno preso consapevolezza del proprio “potere” e del loro diritto ad essere informati, ricercando un servizio sempre più adeguato ed efficiente alle proprie esigenze – ha aggiunto Zerella -. Per questo il progetto ScegliBanche.it ha riscosso una grande attenzione non solo dagli utenti, ma dai media nazionali e internazionali, è stato al centro di convegni e ha ricevuto diverse proposte per esportare il portale all’estero. Contiamo già per il 2017 di arrivare in Francia e nel 2018 in altri Paesi europei, tra cui Germania e Spagna. Ma per fare ciò abbiamo bisogno di ulteriori sostegni finanziari e al riguardo stiamo prendendo in considerazione alcune proposte da parte di investitori professionali che si sono detti interessati ad una partnership, per accelerare ulteriormente la nostra crescita. Comunque c’è sempre da parte nostra la massima attenzione ad evitare potenziali conflitti di interesse così da poter garantire nostri utenti di essere veramente liberi di confrontare e decidere”.

