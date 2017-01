di

Con il recente avvicendamento al vertice societario Sefital ha ribadito la propria volontà di porsi come sintesi di tradizione e innovazione, continuando a rappresentare per la propria clientela un consolidato punto di riferimento.

Per supportare il piano industriale nel biennio 2017-2018, che prevede la diversificazione orizzontale dell’offerta grazie al perfezionamento di importanti accordi per il collocamento di prestiti personali e prodotti assicurativi (compresa rc auto) e l’ampliamento della struttura commerciale, è stato varato un piano di potenziamento della struttura organizzativa mediante l’inserimento di risorse altamente qualificate che svolgeranno le funzioni di front e back office.

“Con l’ampliamento della nostra offerta – hanno commentato il nuovo amministratore unico Gianluca Carleo e il neo direttore Giuseppe Jr. Carleo – ci aspettiamo di raggiungere nel prossimo periodo una diffusione sempre più capillare. Puntiamo molto sulla formazione dei nostri credit advisor, che rappresentano l’elemento di raccordo con la clientela. L’unico modo per creare valore, anziché disperderlo, attraverso la diversificazione dell’offerta è quello di avere risorse costantemente formate, che siano in grado di fornire un servizio consulenziale di qualità. La principale risorsa di Sefital è la fiducia dei suoi clienti, per cui il processo di selezione di nuove risorse passerà inevitabilmente attraverso il vaglio di operatori specializzati, per garantire gli standard qualitativi previsti dalla società”.

Sefital, il prossimo biennio sarà all’insegna del potenziamento della struttura organizzativa e commerciale ultima modifica: da