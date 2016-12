Sergio Bracale, amministratore delegato Races Finanziaria: “Guardiamo con attenzione al mercato delle cartolarizzazioni”

di

“Nel prossimo periodo ci concentreremo sul rafforzamento patrimoniale della struttura e sullo sviluppo di ulteriori canali di funding. La nostra attenzione è diretta in particolare al mercato delle cartolarizzazioni. Altre priorità sono la fidelizzazione della rete e il potenziamento delle strutture dirette”. Dopo aver ricevuto nei giorni scorsi l’autorizzazione all’iscrizione al nuovo albo unico ex articolo 106 del T.u.b., Sergio Bracale, amministratore delegato di Races Finanziaria, illustra a SimplyBiz i progetti su cui la società si concentrerà nel prossimo futuro.

Qual è il bilancio del 2016? Che aspettative avete per il 2017?

Quest’anno chiuderemo con erogazioni intorno ai 90 milioni. Nel 2017 dovremmo raggiungere i 120 e nel 2018 i 140.

Cosa prevede il vostro piano industriale per il biennio 2017-2018?

Uno dei primi passi sarà quello di ampliare la rete, passo assolutamente necessario per continuare a crescere in un mercato che sarà sempre più competitivo. Parallelamente la rete dovrà diventare sempre più efficiente e assicurare margini in costante miglioramento. Anche per questo guardiamo con estremo interesse al mercato delle cartolarizzazioni, che consentono agli intermediari di avere buoni margini sia rispetto alla distribuzione di prodotti di terzi sia alla cessione pro soluto di portafogli, che lascia poca marginalità.

Quanti agenti avete al momento? A quanti volete arrivare?

Al momento la nostra rete è formata da 100 agenti e 13 filiali dirette. Puntiamo a un incremento del 30 per cento circa sia dei primi che delle seconde. L’obiettivo è quello di espandersi soprattutto nel Centro Italia, che al momento risulta l’area meno presidiata.

In quale direzione si muoverà il mercato nei prossimi anni?

I segnali dell’ultimo biennio mostrano in modo inequivocabile che il mercato sta tornando a crescere. Il mercato della cessione del quinto, che oggi vale 5-6 miliardi l’anno, potrebbe raddoppiare già nel prossimo triennio. La sfida che gli operatori hanno davanti è quella di riuscire a offrire prodotti e servizi sempre più competitivi.

