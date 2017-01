Ubi Banca: il 19 gennaio, a Milano, presentazione del rapporto sull’economia globale e l’Italia

di

Giovedì 19 gennaio, nella sede milanese di Ubi Banca, in via Fratelli Gabba 1, verrà presentato il rapporto sull’economia globale e l’Italia, promosso dal Centro Einaudi e da Ubi Banca, curato da Mario Deaglio e pubblicato da Guerini e Associati.

Il rapporto analizza i principali fenomeni economici e politici italiani e mondiali degli ultimi mesi, con un focus particolare sull’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Elezione che ha suggellato un anno in cui si sono susseguiti diversi eventi di portata “storica”, all’insegna di una disgregazione dell’ordine politico ed economico globale che sembra farsi strada molto rapidamente sia nel contesto internazionale sia all’interno dei singoli Paesi.

Il dichiarato protezionismo del nuovo presidente americano rappresenta una grande incognita e tutto l’orizzonte mondiale, e soprattutto quello europeo, appare contrassegnato da ancor più numerose discontinuità (la Brexit, i migranti, il terrorismo).

Per l’Italia, il compito appare abbastanza chiaro: si tratta di rafforzare i lumicini di ripresa che ardono ormai in gran parte dell’economia ma che non riescono ancora a fornire sufficiente luce e calore, come le precedenti edizioni del Rapporto hanno già evidenziato.

Questo il programma di dettaglio dell’evento:

ore 11.45 Registrazione

ore 12.00 Mario Deaglio: presentazione del XXI Rapporto

ore 12.30 discussione con i giornalisti intervenuti

ore 13.00 conclusione dei lavori e cocktail

