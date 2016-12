Usura, i tassi soglia in vigore dall’1 gennaio al 31 marzo

di

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato in data 22 dicembre 2016 con decreto ministeriale i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura n. 108 del 1996 in vigore per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2017. I tassi soglia sono stati calcolati secondo il meccanismo introdotto dal decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 in vigore dal 14 maggio 2011. Ai sensi dell’art. 2 della legge 108 del 1996, non è stata applicata alcuna correzione ai tassi data la stabilità dei tassi sulle operazioni di rifinanziamento principale della Bce. Le segnalazioni relative ai tassi effettivi globali (Teg), utilizzate per il calcolo dei tassi soglia, sono inviate dagli intermediari alla Banca d’Italia e tengono conto delle Istruzioni per la rilevazione emanate nell’agosto 2009 e delle risposte ai quesiti pubblicate sul sito della banca nonché dei chiarimenti forniti dal ministero dell’Economia e delle Finanze nella nota metodologica al Decreto del 24 dicembre 2009. I tassi effettivi globali medi (Tegm) registrati nel terzo trimestre del 2016 sono sostanzialmente stabili con una lieve diminuzione per quasi tutte le categorie di operazioni; le variazioni più consistenti si registrano per i mutui a tasso fisso (-27 bp) e per il credito finalizzato fino a 5.000 euro (-24 bp). In aumento, invece, i tassi per le categorie del revolving oltre 5.000 euro (+34 bp) e per gli altri finanziamenti alle famiglie e imprese (+27 bp). Con riferimento ai compensi complessivamente pagati ai mediatori, comprensivi degli oneri direttamente a carico dei clienti (già inclusi nel calcolo del Teg) e di quelli sostenuti dagli intermediari, si riportano i dati medi di sistema per il terzo trimestre 2016, aggregati in tre categorie di operazioni. In proposito, si rammenta che la legge 108 del 1996 prevede il reato di mediazione usuraria nel caso in cui gli oneri sostenuti “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto […] all’opera di mediazione”.

Usura, i tassi soglia in vigore dall’1 gennaio al 31 marzo ultima modifica: da