We Unit, Andrea Cobianchi nominato direttore commerciale

L’inizio dell’anno vede grande movimento in casa We Unit, società di mediazione del credito facente parte del Gruppo Fondocasa.

Dopo la comunicazione dell’ingresso di Flavio Miglioli come nuovo presidente, annunciata poco più di un mese fa, è di questi giorni la notizia dell’ingresso nel gruppo di Andrea Cobianchi nel ruolo di nuovo direttore commerciale.

Cobianchi ha un’esperienza pluriennale nel settore bancario, immobiliare e della mediazione del credito con ruoli di prestigio in Barclays e Pirelli Re prima e MedioFimaa dopo.

“Sono entusiasta di questo nuovo ruolo, perché mi permette di entrare in un progetto innovativo e unico sul mercato, che abbraccia sia il mondo immobiliare, che quello della mediazione del credito – ha sottolineato il nuovo direttore commerciale di We Unit -. Nei giorni scorsi We Unit aveva comunicato anche l’acquisizione di Alta Chiara Italia, operazione che ha permesso al gruppo di ottenere il prestigioso premio al Leadership Forum Awards, come unica aggregazione perfezionata nel settore nell’anno 2016. L’operazione lampo seguita dagli advisor studio Venturi/Mutti e studio Albezzano per Weunit e Lanzalone & partners e Studio Turi per Alta Chiara Italia, ha visto la sua fumata bianca il 23 di dicembre. Si tratta della prima aggregazione nel settore, un’attività assolutamente inconsueta nel mondo della mediazione del credito e per questo ancor più eclatante. Con questa mossa strategica We Unit passa da 100 a 167 agenti, entrando di prepotenza tra le prime 5 società di mediazione del credito in Italia. L’aggregato delle due società supera, infatti, un erogato mutui di oltre 250 milioni di euro”.

