Widiba, da inizio anno 5 nuovi ingressi nella rete dei personal advisor

Un altro nuovo importante ingresso per la rete di Widiba, guidata da Massimo Giacomelli, che da inizio anno raggiunge quota 5 new entry.

Guido Mirco, 54 anni, nato a Vado Ligure e laureato in farmacia, vanta 19 anni di esperienza nella consulenza finanziaria con incarichi di responsabilità presso importanti società del settore.

Mirco lascia Credem per entrare in Widiba e operare nella piazza di Savona, unendosi alla squadra di Paolo Campagnucci e Renato Pignone, rispettivamente area manager Piemonte e Liguria e district manager della Liguria.

“La scelta del cambiamento – ha sottolineato Mirco – è motivata dalla necessità come professionista di avere a disposizione strumenti e servizi di nuova concezione, per rispondere ancor meglio alle esigenze e agli importanti obiettivi familiari dei miei clienti, aiutandoli oggi, tra l’altro, a fare una valutazione sulle scelte da attuare sul proprio patrimonio immobiliare. Questo lo posso realizzare anche attraverso l’utilizzo di Wise la nuova piattaforma di consulenza Widiba, l’unica in Italia di consulenza certificata e già in linea con le nuove direttive della Mifid II”.

Con questo nuovo ingresso Widiba rafforza la propria rete di professionisti ad alto potenziale, di cui alcuni bancari, distribuiti nelle 12 aree e provenienti principalmente da Azimut, Banca Generali, Banca Mediolanum, Fideuram e Fineco.

