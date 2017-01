Zurich, siglata intesa con la Cassa di Risparmio di Savigliano

di

Zurich in Italia sigla un nuovo accordo con la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano per la distribuzione dei prodotti assicurativi vita in Piemonte. La partnership con la Cassa di Risparmio di Savigliano, spiega una nota, consentirà a Zurich di rafforzare la propria rete di distribuzione nel Nord Ovest a fianco di un istituto di credito fortemente radicato nel territorio con 25 filiali e punto di riferimento per famiglie e imprese.

La Banca Cassa di Risparmio di Savigliano è un istituto di credito nato nel 1858 come risposta a un’aumentata domanda di sostegno alla crescita dell’economia locale. L’istituto ha da sempre puntato a costruire un forte legame con il territorio ed a garantire un sostegno al suo sviluppo. La centralità della persona ed un rapporto diretto e trasparente con la clientela, sono da sempre un connotato dell’Istituto.

L’accordo ha come oggetto la distribuzione della polizza multiramo vita Zurich Multinvest Extra, del piano di risparmio Z Integra, Zurich Progetto e della polizza di tipo unit-linked Z Platform 2.

”Questa nuova partnership con una storica Banca piemontese, dalla forte connotazione territoriale e sociale è un ulteriore passo avanti nell’implementazione della nostra strategia di crescita nel segmento bancassurance – ha commentato Gianluca Benassi, head of banks and Ifa per Zurich in Italia –. Siamo sicuri che le sinergie sviluppate fra le nostre due Aziende saranno la base di una collaborazione di grande successo”.

“Per una Banca del territorio, è essenziale focalizzare le proprie scelte strategiche in funzione degli interessi di famiglie ed imprese e questa nuova partnership siglata con Zurich conferma e rafforza la nostra intenzione di dare centralità alla clientela – ha aggiunto Emanuele Regis, direttore generale della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano -. Questa intesa vuole rafforzare la connotazione funzionale di una banca sempre più attenta alle esigenze dei propri clienti attraverso l’offerta di nuovi servizi di assoluta eccellenza”.

