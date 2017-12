Il 16 dicembre, a Milano, convention nazionale del Gruppo Fondocasa

di

Si svolgerà sabato 16 dicembre, a Milano, presso l’ Hotel Melia, in via Masaccio, l’evento annuale del Gruppo Fondocasa.

“E..ventinove! Il protagonista sei tu” sarà il titolo dell’evento, nel quale le varie società facenti capo al Gruppo (Fondocasa, We Unit, Che Affitti ed Henia) presenteranno i numeri dell’anno in corso e le iniziative per il 2018, anno che si preannuncia decisamente scoppiettante.

Le indiscrezioni parlano di importanti novità tra cui la presentazione di un nuovo brand e soprattutto di una figura che affiancherà il presidente Alessandro Pollero alla guida del gruppo, con un ruolo di assoluto rilievo.

“L’azienda nell’ultimo anno ha aumentato esponenzialmente i volumi generali, sia in termini di operatori, che in termini di fatturato – ha sottolineato Pollero, presidente e fondatore del gruppo -. I nostri obiettivi sono di raddoppiare questi numeri nel prossimo triennio”.

Non solo azienda, l’evento che avrà inizio alle ore 17 avrà come protagonisti gli operatori dei comparti delle varie società che nell’anno in corso hanno raggiunto i migliori risultati.

“E…ventinove” sta anche a significare come questo evento sia il preludio al trentennale del gruppo, che si dovrebbe svolgere in Liguria nella primavera del 2018.

