Il 16 maggio, a Milano, VIII edizione del Forum Banca e Impresa del Sole 24 Ore

Si terrà martedì 16 maggio, alle ore 9.00, nella sede del Sole 24 ore, in via Monte Rosa, a Milano, l’ottava edizione del Forum Banca e Impresa, il tradizionale momento di confronto e dibattito con gli esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario. Tra i temi che verranno affrontati nel corso della mattinata da un lato il nodo degli Npl e le strategie per affrontare e gestire i crediti in sofferenza delle banche, dall’altro gli strumenti finanziari per sostenere lo sviluppo delle Pmi: dalla sottoscrizione dei Pir e lo sviluppo delle Spac, al P2P Lending. Interverranno tra gli altri Fabrizio Pagani, capo della segreteria tecnica del ministro dell’Economia e delle Finanze,Giovanni Sabatini, direttore Ggenerale dell’Abi, Fabrizio Viola, consigliere delegato Banca Popolare di Vicenza.

Per informazioni sul programma e iscrizioni: http://eventi.ilsole24ore.com/forum-banca-2017

Programma

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.15 Apertura dei lavori a cura di Guido Gentili Direttore Il Sole 24 Ore

Direttore Il Sole 24 O 9.20 Banche e Stato: una visione comparata

Gennaro Casale Partner e Managing Director, The Boston Consulting Group

9.35 Morya Longo Giornalista Il Sole 24 Ore

Intervista

Fabrizio Pagani Capo della Segreteria tecnica del Ministro dell’Economia e delle Finanze

9.50 Come liberare il credito: il nodo degli Npl

Strategie per affrontare e gestire i crediti in sofferenza delle banche

Modera

Morya Longo Giornalista Il Sole 24 Ore

Introduce

Giuliano Cicioni, Partner Kpmg Advisory

Ne discutono

Massimo Massimilla ceo Algebris Italy

Paolo Pellegrini Direttore Generale Cerved Credit Management

Giovanni Sabatini Direttore Generale Abi

Paolo Strocchi Amministratore Delegato Fbs

11.00 Coffee Break

11.20 Quali strategie adottare per supportare l’evoluzione digitale nel settore bancario

L’esperienza Banca Mediolanum

Ne discutono

Andrea Bordoli Responsabile Customer Banking Care Banca Mediolanum

Luca Lattuada Senior Account Executive Genesys

11.40 Tavola Rotonda

Gli strumenti finanziari per sostenere lo sviluppo delle Pmi

La sottoscrizione dei Pir e lo sviluppo delle Spac

Il P2P Lending

Modera

Lucilla Incorvati Giornalista Il Sole 24 Ore

Ne discutono

Roberto Italia Partner Space Holding e Amministratore Delegato Space3

Antonio Lafiosca Socio e Chief Operating Officer BorsadelCredito.it

Luca Manzoni Responsabile Corporate Banco Bpm

Simone Strocchi Founder & Managing Partner Electa Group

Sergio Zocchi Amministratore Delegato Lendix Italia

12.50 Alessandro Plateroti Vicedirettore Il Sole 24 Ore

In conversazione con

Fabrizio Viola Consigliere Delegato Banca Popolare di Vicenza

13.15 Chiusura dei lavori

13.30 Light Lunch

