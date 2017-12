Il 18 dicembre, a Milano, evento annuale di Axa

di

Si svolgerà lunedì 18 dicembre, a Milano, al Palazzo di Ghiaccio, in via Giovanni Battista Piranesi 14, l’evento annuale organizzato da Axa Italia, dal titolo “Innovation is the new protection? – In un mondo sempre più volatile e connesso cresce il bisogno di protezione: l’innovazione è il modo giusto di proteggere una società che cambia?”.

PARTECIPANO:

Patrick Cohen, ceo di AXA Italia

Guillaume Borie, Chief Innovation Officer del Gruppo Axa

Maria Bianca Farina, Presidente Ania, Fondazione Ania e Gruppo Poste Italiane

Gianmario Verona, Rettore Università Bocconi

Silvia Candiani, ceo Microsoft Italia

Alexander Zehnder, ceo Sanofi Italia

Mattia Mor, Direttore Esecutivo Europa Mei.com – Gruppo Alibaba

Paola Bonomo, Business Angel Award 2017, Advisor e Investor

Monica Fabris, Sociologa e Presidente Episteme

Alex Zanardi, ex pilota automobilistico, para ciclista e conduttore TV

