Il 18 settembre, a Milano, convegno su “evasione fiscale e attualità dei mezzi nazionali e internazionali di contrasto”

Il 18 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, a Milano, presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, a piazza della Scala 2 si terrà un convegno su “evasione fiscale e attualità dei mezzi nazionali e internazionali di contrasto”.

Il convegno si propone di offrire un confronto aggiornato e fornire ipotesi prospettiche di contrasto sul fenomeno dell’evasione fiscale attraverso l’approfondimento delle diverse esperienze di istituzioni politiche, amministrative, della magistratura , del mondo della ricerca e quello della professione.

Gli interventi dei relatori si concentreranno, in particolare, su ciò che si è fatto e su quanto si pensa di fare, non solo per rendere efficace il contrasto all’illecito fiscale, nazionale e internazionale, ma anche per riportare equità nel sistema; sull’attualità dell’ordinamento tributario e sulla sua idoneità nel fornire all’Agenzia delle Entrate, alla magistratura, alla Guardia di Finanza, ai Comuni e a tutte le Istituzioni coinvolte i migliori strumenti per prelevare i tributi e difendere il dovere contributivo; sui problemi giuridici pratici, legati applicazione della legge, che discendono dal tentativo di assoggettare a imposta fatti che si manifestano in modi non tradizionali e soprattutto legati all’economia digitale; sullo scambio dell’informazione rilevante tra i diversi Paesi e la strumentalità del diritto penale.

Al Convegno intervengono:

Maria Elena Boschi, Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Vittorio Emanuele Falsitta, Straordinario di Diritto Penale Tributario presso l’Università Europea di Roma e ivi Direttore del Centro di Ricerca sulla Fiscalità Etica

Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Francesco Greco, Procuratore Capo della Repubblica di Milano

Renato Bricchetti, Presidente Vicario della Corte d’Appello di Milano

David Pitaro, Dirigente di Banca d’Italia, Presidente del Gruppo sullo scambio automatico di informazioni del Global Forum on Trasparency and Exchange of Information dell’Ocse

Giovanni Canzio, Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione

