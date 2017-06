24Finance, sottoscritta nuova convenzione con Banca di Credito Popolare

di

24Finance ha sottoscritto una nuova convenzione con Banca di Credito Popolare, con sede a Torre del Greco.

Questo accordo, informa una nota, consente alla rete di 24Finance di integrare ulteriormente la gamma di mutui e soluzioni creditizie in Campania e nel basso Lazio con un’offerta di prodotti vantaggiosi per i clienti.

“Il nuovo accordo ci offre l’opportunità di collaborare con un istituto di credito radicato in Campania e presente anche nel Lazio. È una zona geografica molto importante per 24Finance, che ha nell’area una presenza storica e capillare. Siamo certi che questa nuova collaborazione porterà valore a entrambe le società e soprattutto ai nostri clienti, che da noi potranno ricevere una consulenza completa che tenga conto di ogni possibile soluzione creditizia sia a livello di prodotto che di merito creditizio”, ha dichiarato il presidente della società, Rino Moscariello.

24Finance Mediazione Creditizia s.p.a. è una delle principali società di mediazione creditizia attive in Italia e distribuisce i prodotti e servizi dei principali istituti di credito e società finanziarie. Si avvale di oltre 100 professionisti selezionati per garantire ai clienti una consulenza creditizia completa e di qualità. In 24Finance le migliori professionalità trovano formazione, avanzati sistemi di marketing digitale, servizi per i tradizionali alleati del mondo immobiliare ed ovviamente i migliori prodotti di credito per privati ed imprese.

Banca di Credito Popolare (Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare), con sede a Torre del Greco, è un istituto di credito nato il 19 aprile 1888. Oggi conta oltre 4.000 soci, 627 dipendenti, 70.000 clienti e 68 filiali distribuite in Campania e nel basso Lazio. La Banca offre una gamma completa di prodotti bancari ed in particolare mutui a privati e famiglie per ogni tipologia di esigenza.

