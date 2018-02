di

Mercoledì 7 febbraio, a Roma, alle 11.45, presso l’Holiday Inn Rome, Eur Parco Dei Medici, Dario Castiglia, presidente di Re/Max, e Rino Moscariello, presidente di 24Finance, presenteranno alla stampa gli estremi del nuovo accordo commerciale siglato tra le due società.

L’intesa permetterà agli oltre 2.750 agenti immobiliari affiliati a Re/Max di fornire servizi creditizi e prodotti di mutuo mediante la rete di collaboratori di 24Finance.

24Finance Mediazione Creditizia s.p.a. ha come azionista principale Bluestar s.r.l. di Bonaventura Moscariello, imprenditore di comprovata esperienza nell’intermediazione creditizia,con una quota dell’ 80%, mentre le restanti quote sono detenute da Maroma s.r.l. di Mario Sottolana.

Re/Max è l’unico gruppo immobiliare internazionale presente in 100 Paesi. Fondata nel 1973 a Denver, in Colorado, è stata la prima società immobiliare in grado di creare una rete di intermediazione internazionale. L’innovazione introdotta da Re/Max si basa sulla formula dello studio associato e sulla collaborazione tra professionisti del settore. In Italia Re/Max è presente dal 1996 ed è in continua crescita con più di 300 agenzie sul territorio e olter 2.000 consulenti immobiliari al servizio del cliente. Ogni agenzia è autonoma e indipendente ed ogni suo consulente opera come libero professionista e senza vincoli di zona. Affidandosi a un consulente Re/Max il cliente ha un unico referente che coordina e gestisce la promozione del suo immobile, collaborando sia con consulenti Re/Max, che con altre agenzie che non fanno parte del network.

24Finance, siglato accordo con Re/Max ultima modifica: da