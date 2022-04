24MAX: al via il 22 aprile il OneDay di RE/MAX. Nuove occasioni per i collaboratori dei mediatori creditizi

Partirà il 22 aprile a Roma il OneDay, l’evento formativo itinerante organizzato da alcune agenzie RE/MAX Italia in collaborazione con 24MAX. Sette le tappe previste per raccontare come la sinergia tra immobiliare e credito ha permesso a 40 consulenti creditizi di incrementare del 66% la propria produzione, passando da una media di 1,8 milioni di euro ad una media di 3 milioni di euro in un solo anno.

Il roadshow rientra in una campagna di recruiting di 24MAX che prevede i primi 7 eventi all’interno di altrettante agenzie RE/MAX, nelle quali si proporranno nuove opportunità di impiego nel campo immobiliare e creditizio.

Gli incontri saranno rivolti, oltre che agli agenti immobiliari, anche ai consulenti del credito che abbiano già un’esperienza tra i 5 e i 15 anni nel settore dell’intermediazione del credito o a figure junior, che possano coadiuvare i senior nel crescente supporto alle agenzie.

“24MAX è a fianco delle agenzie RE/MAX in questa iniziativa. Il mutuo resta un elemento essenziale per concludere l’80% delle transazioni ed avere una consulenza finanziaria in tempo reale in agenzia rappresenta un plus sia per i clienti che per gli agenti RE/MAX. Partecipare a tali giornate formative permette ai credit specialist 24MAX di comprendere ancora meglio le esigenze dei clienti e degli agenti immobiliari“, spiega Riccardo Bernardi, cdo di 24MAX.

Le prime date del OneDay:

◦ 22 aprile a Roma , promosso da RE/MAX Key House;

a , promosso da RE/MAX Key House; ◦ 27 aprile a Palermo , promosso da RE/MAX Master Home;

a , promosso da RE/MAX Master Home; ◦ 6 maggio a Milano , promosso da RE/MAX Class;

a , promosso da RE/MAX Class; ◦ 11 maggio a Seregno (Mb) , promosso da RE/MAX Expo Lab;

a , promosso da RE/MAX Expo Lab; ◦ 24 maggio a Gallarate (Va) , promosso da RE/MAX Centro Professionisti Immobiliari;

a , promosso da RE/MAX Centro Professionisti Immobiliari; ◦ 9 giugno a Roma , promosso da RE/MAX Ability;

a , promosso da RE/MAX Ability; ◦ 14 giugno ad Ancona, promosso da RE/MAX Aequitas.

Per registrarsi è necessario inviare un’e-mail a info@24max.it.