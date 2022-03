24Max alla convention Remax dal 4 al 6 aprile a Bologna

Anche i credit specialist di 24Max saranno protagonisti della convention Remax in programma dal 4 al 6 aprile presso il Volvo Congress Center di Bologna.

All’evento confluiranno oltre 1.000 professionisti dell’immobiliare provenienti da tutta Italia, isole comprese, per partecipare, da un lato, alle sessioni formative multiple per broker, manager e consulenti immobiliari e, dall’altro, ai momenti di svago finalizzati al networking e alla condivisione. Da sempre la convention di Remax rappresenta, infatti, un’importante occasione per conoscere nuove persone e avviare collaborazioni all’interno della rete, nella quale agenti e broker lavorano sinergicamente.

“Il nostro modello è diverso da quello della concorrenza e fa convivere l’agente immobiliare con il mediatore creditizio. Oggi le agenzie Remax che hanno un corner 24Max aperto o in via di apertura al loro interno sono 120”, ha spiegato il chief developement officer di 24Max Riccardo Bernardi in un’intervista a SimplyBiz.

Nel corso della convention avrà luogo l’attesissima cerimonia di premiazione degli affiliati e delle agenzie che si sono distinti nel corso del 2021 per crescita, produzione e risultati. 24Max, in particolare, nell’award ceremony premierà i 10 migliori credit specialist e i 3 top producer team.

24Max, società di mediazione creditizia di cui Remax Italia detiene la maggioranza, nel 2021, al suo terzo anno di attività, è entrata nella top 15 delle società di mediazione creditizia. Secondo quanto emerge da una attenta data analysis dell’azienda, lo scorso anno l’intermediato dei primi 40 agenti per fatturato si è attestato a 3 milioni di euro rispetto agli 1,8 milioni di euro del 2020. “I consulenti che lavorano in agenzia hanno aumentato del 60% il volume di intermediato, grazie al rapporto di fiducia che si crea con gli agenti immobiliari che aderiscono al franchising”, spiega Bernardi.