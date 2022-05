È online il nuovo sito di 24Max. Bernardi: “Rinnovamento segue crescita business del 25% nel I quadrimestre”

È online il nuovo sito di 24Max. Oltre a una veste grafica rinnovata, il nuovo portale presenta nuove funzioni utili per i consulenti del credito, gli agenti immobiliari e i clienti finali.

“L’aggiornamento della tecnologia segue e accompagna la crescita della società – spiega Riccardo Bernardi, chief developement officer della società -. Nel primo quadrimestre del 2022 24Max, in controtendenza rispetto all’andamento del mercato, che ha subito una contrazione del 25%, ha registrato un incremento del business pari al 25%. Il merito è da attribuire senz’altro al nostro modello operativo, unico sul mercato, che prevede la presenza del credit specialist all’interno delle agenzie che hanno 10, 20 o anche 30 agenti immobiliari. Soluzione che consente di raggiungere ottimi livelli di fatturato anche in un mercato in flessione”.

Le novità principali sul nuovo sito di 24Max riguardano:

un nuovo spazio per raccontare le opportunità di lavorare con la società di mediazione creditizia e la possibilità di caricare il curriculum direttamente online;

un nuovo modo di cercare i mutui e i prestiti più adatti più adatti alle esigenze degli utenti;

una porta di accesso a contenuti, notizie e consigli utili per collaboratori, agenti immobiliari e clienti.

“Non ci siamo rifatti solo il trucco, ma abbiamo migliorato la tecnologia per offrire un’esperienza user friendly e semplificare la ricerca del mutuo casa”, conclude Bernardi.