Pillole di mediazione creditizia: I trend del I semestre 2021

1. TREND PRATICHE

Nel 1° semestre 2021 sono state raccolte 1.267 pratiche di mutuo (+112% sul 2020) per un valore complessivo di € 166.200.000. Nei Credit Report rilasciati da 24MAX con cadenza trimestrale puoi leggere gli indici di crescita dell’azienda che lavora in sinergia con l’ agente immobiliare e le tendenze del mercato mutuo/casa.

2. TREND PRODUZIONE

Il valore di una rete di mediazione creditizia si misura anche dalla produzione pro capite dei suoi consulenti. Un consulente produttivo è un professionista che sa supportare al meglio le esigenze dei clienti e nel contempo dare stabilità alla propria carriera. In 24MAX creiamo le migliori condizioni perché tutto ciò avvenga. Non è un caso, infatti, che nel 1° semestre 2021 risultavano attivi 93 credits pecialist in altrettanti corner all’interno delle agenzie immobiliari RE/MAX Italia. La produzione media pro capite è di € 2.579.000!

3. TREND TASSI

Nel 1° semestre 2021 la forbice tra tasso fisso e variabile si è ampliata notevolmente. La conseguenza è un’inversione di tendenza nella scelta della tipologia di mutuo. La percentuale dei mutui a tasso variabile del transato di 24MAX, è passata dal 16% al 28%. Questo è il primo trend che emerge dal Credit Report 24MAX.

4. TREND LOAN TO VALUE

Nel 1° semestre 2021 si conferma l’alta qualità delle pratiche di mutuo gestite. L’84,4% del transato 24MAX ha un LTV sotto l’80%. Nel 13,2% dei casi si arriva al 95%. I mutui al 100% rappresentano solo il 2,4% del totale. Questi numeri sono frutto del modello di business di 24MAX che prevede la presenza di un Credit Specialist all’interno delle agenzie RE/MAX. Questo permette di proporre una consulenza a tutta la clientela che cerca casa con i nostri agenti immobiliari.

5. TREND STATO CIVILE

Dall’analisi del transato di 24MAX, la maggioranza di chi ha richiesto un mutuo nel secondo trimestre 2021 è:

– coniugato (46%);

– single (42,9%), di cui 59% uomini e 41% donne;

– separato o divorziato (7,9%);

– convivente (2,1%);

– vedovo/a (1,1%).

6. TREND ETÀ

Secondo il credit report 24MAX basato sull’analisi del proprio transato, la classifica dei richiedenti mutuo per fascia di età, nel 2° trimestre 2021, è la seguente:

– 35-44 anni (33,3%);

– 25-34 anni (26,9%), in crescita dell’8% rispetto al 1° trimestre dell’anno;

– over 55 anni (18,9%);

– 45-54 (17,4%);

– 18-24 anni (3,5%).