24Max, Riccardo Bernardi: “Incompatibilità agente – mediatore premia trasparenza e offre vantaggi ai consumatori”

“La conferma dell’incompatibilità tra agente immobiliare e mediatore creditizio incontra la nostra visione sulla necessità di specializzazione, che premia la trasparenza e porta vantaggi ai consumatori”. Così Riccardo Bernardi, cdo di 24Max ha commentato sui social della società l’approvazione in via definitiva del disegno di legge contenente le Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, che sancisce l’incompatibilità tra l’attività di agente immobiliare e quella di collaboratore del mediatore creditizio.

“La presenza di oltre 100 corner finanziari nei punti vendita Remax Italia sottindende il fatto che, pur potendo contare sugli oltre 4.700 consulenti Remax, preferiamo supportare la rete e crescere attraverso credit specialist professionali e indipendenti” prosegue.