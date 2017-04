Il 26 maggio, a Salerno, V edizione della convention PrestitoSì Finance

di

Il 26 maggio, presso il Grand Hotel Salerno, si terrà la quinta edizione della convention PrestitoSì Finance. L’evento si rivolge all’intero network della società, dai consulenti finanziari ai responsabili delle filiali partner e delle agency, coinvolgendo però anche i potenziali consulenti del credito e professionisti interessati a conoscere meglio la società.

Parteciperanno all’evento i diversi partner bancari di PrestitoSì. A presentare l’evento sarà Adriana Petrosino, speaker di Radio Kiss Kiss. Ampio e variegato il programma della giornata. In apertura il presidente di PrestitoSì Finance Vincenzo Barba darà il benvenuto all’intera platea. A seguire si alterneranno sul palco i diversi partner bancari dell’azienda.

Non mancheranno spunti di approfondimento e tavoli tecnici sulle tematiche legate al mondo del credito. Spazio, inoltre, a Gianluca Bellofatto, trainer del programma di formazione PrestitoSì Academy, rivolto a tutti i professionisti del credito.

L’incontro sarà l’occasione per parlare dei progetti di PrestitoSì e per presentare la nuova offerta per le filiali partner, agency, financial advisor e point. In un’ottica di meritocrazia e di riconoscimento del lavoro, l’azienda premierà i migliori professionisti del credito che si sono contraddistinti nell’ultimo anno.

“‘Evolution day’ e ‘Next level’, sono queste le parole chiave della convention, quelle su cui abbiamo deciso di scommettere per il nostro futuro – spiegano i vertici della società -. Dopo aver brillantemente superato i primi anni di start-up, la società è impegnata a guardare avanti, a consolidare la propria posizione sul mercato del credito, tenendo sempre ben presenti la filosofia e i valori fondamentali dell’azienda, quelli che ci hanno consentito di ottenere un successo incredibile e di diventare una delle principali realtà nell’ambito della mediazione creditizia in Italia”.

