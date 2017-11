Il 28 novembre, a Milano, Asseprim organizza giornata di studio su “Le Pmi e le nuove frontiere del credito”

di

Martedì 28 novembre, dalle 9.30 alle 13.00, nella Sala Colucci presso la sede di Asseprim di Palazzo Castiglioni, a Milano, Asseprim, la Federazione nazionale che rappresenta le aziende di servizi professionali per le imprese in seno a Confcommercio – Imprese per l’Italia, organizza una mattinata di studio sullo stato del rapporto tra Pmi e mondo del credito, dal significativo titolo “Le Pmi e le nuove frontiere del credito”.

I contributi che si succederanno, a cura di ricercatori, studiosi della finanza e operatori del mondo del credito, approfondiranno i cambiamenti originati dalla recente crisi e i nuovi modelli di business, esamineranno il fenomeno del Fin.Tech ed analizzeranno i nuovi modelli di finanza, sempre più attenti ad aspetti etici; mostreranno come stanno cambiando le modalità di accesso al credito e come, grazie anche a nuove forme di credito per le Pmi, si stiano sviluppando nuovi tipi di investimenti in tecnologia e competitività.

L’incontro, aperto da Umberto Bellini e moderato da Fabrizio Bonelli (rispettivamente presidente e consigliere Asseprim), vedrà gli interventi di Nico Saraceno (Ernst & Young) che affronterà il fenomeno dell’innovazione e del Fintech, e di Daniele Serio (Format Research) che illustrerà lo scenario di fiducia delle imprese e i casi in cui dal credito nascono investimenti che creano sviluppo. Successivamente sarà il turno di Alessandra Viscovi (Università Cattolica) che affronterà il tema della finanza etica mentre le innovazioni relative al banking 4.0, al crowd investing, al peer to peer lending e al dynamic discounting con le conseguenti opportunità per le Pmi saranno sviluppate da Ivan Fogliata, (Infinance), Paolo Polenghi (Fidalo), Livio Montesarchio, (Borsadelcredito.it) ed Enrico Viganò (Findynamic).

