4 Planning presenta FiPlan Suite, nuovo applicativo per la pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale che integra breve, medio e lungo periodo

4 Planning annuncia il rilascio di una novità assoluta nel mondo della finanza. Si chiama FiPlan Suite ed è il nuovo applicativo per la pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale, che finalmente integra breve, medio e lungo periodo: non più finanza operativa separata dalla finanza strategica, ma finalmente processi strettamente integrati e coordinati.

“In momenti di fibrillazione di mercato e di instabilità, specialmente nel mondo delle piccole e medie imprese fare pianificazione e avere una visione sul futuro è assolutamente indispensabile, poiché il rischio finanziario è la minaccia più importante per la continuità e il valore dell’azienda – ha sottolineato Marco Turani, channel director di 4 Planning -. Ma la pianificazione strategica senza un legame con quella operativa di breve periodo non consente correzioni veloci e realmente efficaci. La trasformazione digitale può fare del cfo il braccio destro dell’amministratore delegato, ma perché ciò accada il cfo deve saper tradurre i piani e le strategie aziendali in piani finanziari sostenibili, cercando di mettere l’imprenditore nelle condizioni di capire rapidamente e con regolarità che cosa i cambiamenti in atto comportano per la finanza e il cash flow dell’azienda. A oggi, nessun’altra soluzione è così integrata da coprire a 360° tutta la pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo termine”.

Superando il paradigma della finanza operativa svincolata dalla pianificazione finanziaria strategica, FiPlan Suite è la prima soluzione di pianificazione finanziaria completa che va incontro alle reali esigenze del cfo del 21° secolo che da irreprensibile garante dei numeri si sta trasformando in un manager capace di svolgere una funzione fondamentale all’interno della direzione delle aziende: gestire l’enorme volume di dati e informazioni che arrivano da tutte le aree di business, di estrapolare gli indicatori più utili per sintetizzare le tendenze e monitorare l’avanzamento delle attività rispetto agli obiettivi. FiPlan Suite supporta il management nell’analisi dell’evoluzione della propria società nel tempo, sia monitorando criticamente i fattori chiave del business, sia generando ipotesi e scenari attraverso simulazioni what-if. La soluzione consente di valutare lo sviluppo della liquidità aziendale nel breve periodo e l’impatto economico, finanziario e patrimoniale delle scelte strategiche di medio/lungo periodo. Con FiPlan Suite è possibile gestire più ipotesi di budget e scegliere il business plan più efficiente, fornendo i supporti informativi necessari per valutare l’impatto delle proprie decisioni. La soluzione si articola in una serie di moduli applicativi tra loro integrati che affrontano in modo mirato i vari ambiti di pianificazione.

“Se fino a ieri ci si poteva accontentare di una soluzione di tesoreria e qualche foglio excel per il medio periodo – ha aggiunto Turani – ora con il mercato che presuppone scelte finanziarie diverse e rapide, non è più sufficiente. I vari attori aziendali, tesoriere, direttore amministrativo e cfo, devono andare oltre questo concetto e pensare a tutto tondo (breve, medio e lungo periodo) con soluzioni ad hoc, integrate, sicure e veloci”.

In concreto, FiPlan Suite offre alcune delle funzionalità tipiche dei principali applicativi di tesoreria, in particolare quelle volte alla pianificazione operativa a breve, in una soluzione pienamente integrata con la pianificazione più strategica a medio/lungo termine; permette quindi di: generare report di liquidità e cash flow, rendiconti finanziari, conti economici, stati patrimoniali prospettici, partendo da una chiusura di bilancio e da un budget economico, in tempi rapidi e con risultati affidabili; verificare la sostenibilità finanziaria della gestione aziendale e individuare le manovra finanziaria da attuare nel breve periodo e le forme di finanziamento più opportune nel medio-lungo periodo; calcolare il rating aziendale previsionale, monitorando gli andamenti previsionali nel dettaglio (mensilmente, ma anche giorno per giorno) e in modo integrato; supportare l’azienda nelle comunicazioni periodiche verso gli organi sociali, i soci, gli istituti di credito, i fornitori, i clienti; comprendere l’impatto del business plan o del budget aziendale (oppure di una loro modifica o di novità del contesto esterno) sui flussi di cassa e sugli indici economico-patrimoniali prospettici, simulando scenari differenti in modo rapido e agevole e migliorando la gestione dei rischi.

Tra i punti di forza che rendono FiPlan Suite una soluzione unica:

– l’integrazione completa delle aree di Cash Management, chiusure infrannuali e sviluppo dell’opening balance, budget e forecast finanziario e patrimoniale, executive dashboard;

– l’integrazione short term (integrazione con sistemi bancari, manovre di tesoreria e simulazioni, liquidity plan) e long term (simulazioni scenari di pianificazione finanziaria, calcolo del rating previsionale, gestione del budget economico e degli investimenti);

– di facile configurazione;

– semplice e intuitiva, coerentemente all’obiettivo di essere una soluzione alla portata di tutti gli utenti.

