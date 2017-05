Banca d’Italia chiude la succursale italiana di Bsi Europe

di

La Banca d’Italia ha chiuso la succursale italiana di Bsi Europe e, con un provvedimento del 26 aprile scorso, le ha vietato di intraprendere nuove operazioni. La comunicazione è arrivata in una nota di Via Nazionale, in cui si sottolinea che il provvedimento giunge dopo “verifiche ispettive, condotte dal 3 al 14 ottobre 2016, dalle quali sono emerse gravi violazioni alla normativa in materia di antiriciclaggio, con rischio di reiterazione delle irregolarità. In conseguenza di ciò, tale succursale potrà esclusivamente effettuare operazioni al fine di consentire alla clientela il ritiro delle proprie disponibilità o il trasferimento delle stesse presso altri intermediari”.

La capogruppo di Bsi Europe, la svizzera Efg International, ha ammesso di aver ricevuto la notifica della Banca d’Italia, spiegando che potrebbe portare alla chiusura degli uffici di Milano e Como.

