Fincentrale presenta “Nonna Teresina”, programma televisivo incentrato sulla terza età

di

Per festeggiare il trentennale della sua attività, Fincentrale, realtà messinese operante nel settore della cessione del quinto dello stipendio e recentemente attiva anche nel settore del prestito su pegno, ha deciso di lanciare un programma televisivo intitolato “Nonna Teresina”, incentrato sulla terza età.

A presentare la trasmissione è stato il giornalista Emilio Pintaldi, che nel corso di 15 puntate, trasmesse da tre televisione siciliane e calabresi, ha assunto il ruolo di padrone di casa, accogliendo nello studio televisivo allestito nella sede di Fincetrale numerosi ospiti ed esperti, tra cui l’avvocato Angelita Mauro, la psicologa Ilenia Coletti, l’architetto storico Nino Principato.

Il programma ha inoltre visto la partecipazione dell’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Messina, di un prete sessuologo, di rappresentanti della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, del presidente del Telefono Amico, della direttrice della Mensa dei Poveri, di sindacalisti dei pensionati, del presidente dell’Associazione Consumatori, dell’Arcivescovo di Messina e di tanti altri personaggi.

Durante le puntate sono stati molti gli interventi pensati per fornire utili consigli a quanti si trovano a vivere la propria terza età: dall’assicuratore che ha suggerito piani di accumulo a favore dei nipoti al dottore specializzato in problemi uditivi; dall’agente immobiliare che ha presentato la vendita della nuda proprietà all’associazione degli amministratori di condominio che ha consigliato un modo per risparmiare sul canone, fino alla finanziaria che ha messo in rilievo i vantaggi della convenzione con l’Inps.

A tutto questo si è aggiunta la rubrica “L’ultimo soldato”. presentata dal presidente di Fincentrale, Anthony Greco, e dedicata alle testimonianze di coloro che hanno vissuto in prima persona l’esperienza della guerra. Infine la trasmissione ha ospitato la gara a trovare la persona più anziana di Messina, incoronata nell’ultima puntata del programma.

“Vista l’audience e i ritorni per gli sponsor, le dieci puntate inizialmente programmate sono diventate quindici – spiegano i vertici della società -. Stiamo pensando di ripetere questa esperienza anche il prossimo anno”.

Le puntate del programma posso essere riviste integralmente sulla pagina Facebook “Nonna Teresina”.

Fincentrale presenta “Nonna Teresina”, programma televisivo incentrato sulla terza età ultima modifica: da