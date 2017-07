Il 16 e il 17 novembre, a Milano, arriva Itassicura

di

Il mondo assicurativo, negli ultimi anni, sta assistendo a cambiamenti epocali che richiedono l’organizzazione di momenti di incontro diversi da quelli fino ad ora immaginati. Nuovi scenari si affacciano al settore che richiedono attenzione, competenza e sviluppo di idee innovative. In questo contesto si inserisce Itassicura. Due giorni, 16 e 17 novembre, di convegni, workshop e incontri per affrontare, approfondire e confrontarsi sui temi legati ai cambiamenti radicali di natura finanziaria, tecnologica, operativa e ambientale che stanno determinando una profonda trasformazione istituzionale del comparto assicurativo, con significative implicazioni per tutto il settore.

Itassicura avrà anche una zona espositiva attiva per tutti i due giorni dell’evento.

Questa prima edizione vuole portare gli assicuratori ad incontrare tutto il mercato ad essi collegato. Sviluppare un’immagine maggiormente positiva delle assicurazioni che ancora patisce di pregiudizi e retaggi di negatività.

L’evento si rivolge in particolare ai gruppi assicurativi, alle banche, alle agenzie di assicurazione, ai broker, ai professionisti, agli amministratori di condomini, ai costruttori e bonificatori, al settore auto ed a tutto l’indotto che ne deriva.

Itassicura si colloca all’interno di una fiera già consolidata come Sicurezza (International Security & Fire Exhibition) che si svolgerà a Fiera Milano dal 15 al 17 novembre 2017 e che esporrà nuove tecnologie mirate a diminuire il rischio in genere. I due mondi sono quindi complementari e per la prima volta si incontrano in una fiera strutturata e dedicata. L’ultima edizione di Sicurezza ha richiamato più di 19.000 visitatori specializzati, con oltre 330 espositori da 30 paesi.

Esponenti del settore affronteranno e discuteranno dell’evoluzione del comparto assicurativo, delle nuove strategie e del marketing per le molte aziende che traggono profitto direttamente e indirettamente dalle Assicurazioni, sia per la raccolta premi che per le liquidazioni erogate.

